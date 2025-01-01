Меню
Чающие движения воды
Билеты от 1500₽
Киноафиша Чающие движения воды

Спектакль Чающие движения воды

Старгородская хроника в двух частях по роману Н. Лескова «Соборяне»
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 16+
Продолжительность 3 часа 40 минут с 1 антрактом
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спектакль «Чающие движения воды» в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко пройдет спектакль режиссёра Евгения Каменьковича «Чающие движения воды», основанный на романе Николая Лескова «Соборяне». Это психологическая хроника о жизни двух священников и одного дьякона в провинциальном Старгороде, в которой раскрываются противоречия между церковными идеалами и суровой реальностью.

Сюжет и тематические акценты

В центре повествования — достойные и добрые люди, которые сталкиваются с доносами, клеветой и бездействием чиновников. спектакль поднимает важные темы: не совпадение церковных идеалов с действительностью и бездействие праведных перед лицом злодейства. Это история о времени, которое стирает старые порядки и изменяет привычный уклад жизни.

Творческая команда и особенности постановки

Александр Мичков, исполняющий роль Измаила Термосесова, стал эмоциональным центром спектакля. Постановка включает в себя современные театральные средства: спецэффекты, такие как дым и ветер, а также использование прозрачных тканей для создания эффектов водоёма и плавающих актёров.

Сценография спектакля была разработана Александром Барменковым, а костюмы создала Мария Боровская. Художник по свету Владислав Фролов обеспечил уникальное освещение, а музыкальное оформление подготовил Николай Орловский. Балетмейстер Рамуне Ходоркайте добавил движения в постановку, а работу артистов направляют педагоги по актёрскому мастерству Иван Верховых и Михаил Крылов, педагог по речи Вера Камышникова и педагог по вокалу Оксана Глоба. Консультации о специфике внешней среды и работой с текстом провела Ксения Кутепова.

Важно знать

Обратите внимание, что во время спектакля артисты исполняют ремарки автора и по творческим задачам спектакля курят на сцене. Эта информация поможет вам лучше спланировать посещение.

Как заметила Майя Кучерская, «Лесков верил в очеловечивающую силу христианства». Спектакль «Чающие движения воды» предлагает зрителям осмыслить эти идеи через призму художественного исполнения и реалий российской жизни.

Режиссер
Евгений Каменькович
В ролях
Иван Верховых
Иван Верховых
Николай Орловский
Николай Орловский
Владимир Свирский
Владимир Свирский
Александр Моровов
Екатерина Смирнова

Купить билет на спектакль Чающие движения воды

Декабрь
Январь
25 декабря четверг
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1500 ₽
15 января четверг
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1500 ₽

Фотографии

Чающие движения воды Чающие движения воды Чающие движения воды Чающие движения воды

