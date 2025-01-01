Спектакль «Чающие движения воды» в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко пройдет спектакль режиссёра Евгения Каменьковича «Чающие движения воды», основанный на романе Николая Лескова «Соборяне». Это психологическая хроника о жизни двух священников и одного дьякона в провинциальном Старгороде, в которой раскрываются противоречия между церковными идеалами и суровой реальностью.

Сюжет и тематические акценты

В центре повествования — достойные и добрые люди, которые сталкиваются с доносами, клеветой и бездействием чиновников. спектакль поднимает важные темы: не совпадение церковных идеалов с действительностью и бездействие праведных перед лицом злодейства. Это история о времени, которое стирает старые порядки и изменяет привычный уклад жизни.

Творческая команда и особенности постановки

Александр Мичков, исполняющий роль Измаила Термосесова, стал эмоциональным центром спектакля. Постановка включает в себя современные театральные средства: спецэффекты, такие как дым и ветер, а также использование прозрачных тканей для создания эффектов водоёма и плавающих актёров.

Сценография спектакля была разработана Александром Барменковым, а костюмы создала Мария Боровская. Художник по свету Владислав Фролов обеспечил уникальное освещение, а музыкальное оформление подготовил Николай Орловский. Балетмейстер Рамуне Ходоркайте добавил движения в постановку, а работу артистов направляют педагоги по актёрскому мастерству Иван Верховых и Михаил Крылов, педагог по речи Вера Камышникова и педагог по вокалу Оксана Глоба. Консультации о специфике внешней среды и работой с текстом провела Ксения Кутепова.

Важно знать

Обратите внимание, что во время спектакля артисты исполняют ремарки автора и по творческим задачам спектакля курят на сцене. Эта информация поможет вам лучше спланировать посещение.

Как заметила Майя Кучерская, «Лесков верил в очеловечивающую силу христианства». Спектакль «Чающие движения воды» предлагает зрителям осмыслить эти идеи через призму художественного исполнения и реалий российской жизни.