Зимняя сказка о волшебной силе добра

Приглашаем вас в Театр марионеток им. Деммени на зимнюю сказку «Двенадцать месяцев». Это волшебная и поучительная история о храброй девочке, которая отыскала в зимнем лесу подснежники.

Знакомые персонажи

Сказка включает в себя известных с детства героев: жестокую мачеху, кроткую падчерицу и капризную королеву, а также волшебных двенадцать братьев-месяцев.

Не упустите возможность

Погрузитесь в мир волшебства и добра, где каждый найдет что-то близкое и родное. Ждем вас на этом удивительном представлении!