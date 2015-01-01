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Двенадцать месяцев
Киноафиша Двенадцать месяцев

Спектакль Двенадцать месяцев

0+
Режиссер Эдуард Гайдай
Продолжительность 1 час 15 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

Зимняя сказка о волшебной силе добра

Приглашаем вас в Театр марионеток им. Деммени на зимнюю сказку «Двенадцать месяцев». Это волшебная и поучительная история о храброй девочке, которая отыскала в зимнем лесу подснежники.

Знакомые персонажи

Сказка включает в себя известных с детства героев: жестокую мачеху, кроткую падчерицу и капризную королеву, а также волшебных двенадцать братьев-месяцев.

Не упустите возможность

Погрузитесь в мир волшебства и добра, где каждый найдет что-то близкое и родное. Ждем вас на этом удивительном представлении!

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