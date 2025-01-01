Спектакль Лучшевсехний папа

Волшебный мир Корнея Чуковского в спектакле ТЮЗа Брянцева

Новый спектакль ТЮЗ имени А.А. Брянцева, основанный на пьесе «Лучшевсехний папа» современного драматурга Ирины Васьковской, впечатляет своей оригинальностью и актуальностью. Он рассказывает о жизни и творчестве великого детского писателя Корнея Чуковского, исследуя пересечение двух миров — детского и взрослого.

Классика и современность

Спектакль отлично сливает реальность с вымыслом. На сцене оживают любимые персонажи из произведений Чуковского — Доктор Айболит, Бармалей и Крокодил. Эта необычная интерпретация позволит зрителям по-новому взглянуть на знакомые с детства образы и истории.

Команда создателей

Режиссёр Иван Миневцев, выпускник ГИТИСа и главный режиссер Челябинского молодежного театра, совместно с художником Варварой Иваник представили уже эскизы костюмов и макет декораций, которые обещают стать настоящим украшением спектакля.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым, которые ценят биографии известных литераторов и их творчество. Это шанс заново открыть для себя мировую классику и узнать больше о её создателе.

Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события!