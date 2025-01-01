Спектакль Двенадцать месяцев

Волшебство Нового года в классической сказке

Одна из самых любимых новогодних историй, «Двенадцать месяцев», вновь оживёт на сцене в постановке Валерия Меркулова, известного режиссёра Московского детского музыкального театра имени Н. И. Сац. Меркулов, обладатель множества театральных наград, подарит зрителям атмосферу волшебства, как только откроется занавес.

Волшебный лес и встреча с чудом

На сцене развернётся заснеженный лес, полный зимнего очарования. В этом мире чудес у костра встречаются главная героиня, бедная девочка, и двенадцать братьев-месяцев, которые окажутся ей поддержкой в трудную минуту. Неожиданный счастливый поворот судьбы настанет, когда среди зимних снегов расцветут подснежники.

Чудо, рожденное добротой

«Двенадцать месяцев» напоминает, что ни богатство, ни власть не могут сотворить настоящего чуда. Оно возможно только благодаря доброте, ласке и готовности помочь. Эта сказка – о том, что важнейшие качества человека, как и раньше, остаются основой для чудесных перемен в жизни.

Спектакль подарит детям и взрослым тёплую новогоднюю атмосферу и напомнит о важности веры в добро.