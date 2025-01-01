Спектакль Двенадцать месяцев

На сцене развернётся заснеженный лес, полный зимнего очарования. В этом мире чудес у костра встречаются главная героиня, бедная девочка, и двенадцать братьев-месяцев, которые окажутся ей поддержкой в трудную минуту. Неожиданный счастливый поворот судьбы настанет, когда среди зимних снегов расцветут подснежники.
«Двенадцать месяцев» напоминает, что ни богатство, ни власть не могут сотворить настоящего чуда. Оно возможно только благодаря доброте, ласке и готовности помочь. Эта сказка – о том, что важнейшие качества человека, как и раньше, остаются основой для чудесных перемен в жизни.
Спектакль подарит детям и взрослым тёплую новогоднюю атмосферу и напомнит о важности веры в добро.