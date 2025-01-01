Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Двенадцать месяцев
Киноафиша Двенадцать месяцев

Спектакль Двенадцать месяцев

0+
Режиссер Валерий Меркулов
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Волшебство Нового года в классической сказке

Одна из самых любимых новогодних историй, «Двенадцать месяцев», вновь оживёт на сцене в постановке Валерия Меркулова, известного режиссёра Московского детского музыкального театра имени Н. И. Сац. Меркулов, обладатель множества театральных наград, подарит зрителям атмосферу волшебства, как только откроется занавес.

Волшебный лес и встреча с чудом

На сцене развернётся заснеженный лес, полный зимнего очарования. В этом мире чудес у костра встречаются главная героиня, бедная девочка, и двенадцать братьев-месяцев, которые окажутся ей поддержкой в трудную минуту. Неожиданный счастливый поворот судьбы настанет, когда среди зимних снегов расцветут подснежники.

Чудо, рожденное добротой

«Двенадцать месяцев» напоминает, что ни богатство, ни власть не могут сотворить настоящего чуда. Оно возможно только благодаря доброте, ласке и готовности помочь. Эта сказка – о том, что важнейшие качества человека, как и раньше, остаются основой для чудесных перемен в жизни.

Спектакль подарит детям и взрослым тёплую новогоднюю атмосферу и напомнит о важности веры в добро.

Купить билет на спектакль Двенадцать месяцев

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
12:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 700 ₽
14:30
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 700 ₽
25 декабря четверг
18:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 700 ₽
26 декабря пятница
18:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 700 ₽
4 января воскресенье
12:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 800 ₽
15:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 800 ₽
5 января понедельник
12:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 800 ₽
15:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 800 ₽

В ближайшие дни

Соловей
6+
Опера Премьера
Соловей
22 октября в 19:00 НОВАТ
от 1000 ₽
Двенадцать месяцев
6+
Опера Премьера Детский
Двенадцать месяцев
4 ноября в 16:00 НОВАТ
от 700 ₽
Господа Головлевы. Семейный суд
16+
Драма
Господа Головлевы. Семейный суд
27 октября в 19:00 Театральный центр «Энергия»
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше