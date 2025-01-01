Мюзикл «Римские каникулы»: история любви в волшебном Риме

Мюзикл «Римские каникулы» рассказывает трогательную историю любви юной принцессы Анны и американского репортёра Джо Брэдли. Принцесса, уставшая от придворных правил, сбегает в Рим, где её находит журналист, стремящийся сделать сенсационный репортаж. Его организует Новосибирский музыкальный театр, знаменитый своими яркими постановками.

Романтика и неожиданные повороты сюжета

В этом мюзикле зрители смогут насладиться не только романтической атмосферой, но и захватывающими поворотами сюжета. Основанный на легендарном фильме с Одри Хепбёрн и Грегори Пеком, этот спектакль впитает в себя дух путешествия по великолепному Риму, который становится фоном для развивающейся любви.

Вдохновляющие моменты Римских каникул

История Анны и Джо происходит в Риме – городе, где каждый камень таит тайну. Принцесса, находясь с официальным визитом, мечтает о любви и приключениях. После того как она тайком сбегает из посольства и засыпает на набережной Тибра, её находит Джо. Вместе с другом-фотографом он отправляется с Анной по живописным местам Рима, запечатлевая каждый её шаг в этом волнующем и настоящем мире, далёком от придворного этикета.

Однако, чем больше времени они провосят вместе, тем сильнее между ними возникает влюблённость. Джо оказывается перед трудным выбором: следовать за мечтой о профессиональном успехе или слушать своё сердце. Развязка событий может оказаться весьма непредсказуемой…

Награды и достижения

Спектакль «Римские каникулы» был удостоен высокой оценки на Российском Национальном театральном фестивале «Золотая Маска», где в 2019 году получил две премии:

Лучший спектакль в оперетте/мюзикле

Лучшая работа режиссёра – Филипп Разенков

Номинации на Премию «Золотая Маска»

Кроме того, мюзикл был номинирован в нескольких категориях:

Лучшая работа дирижёра – Александр Новиков

Лучшая женская роль – Анна Ставская

Лучшая мужская роль – Александр Крюков

Лучшая роль второго плана – Вадим Кириченко

Лучшая работа композитора – Андрей Кротов

Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре – Елена Турчанинова

Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре – Ирина Вторникова

Не упустите шанс увидеть эту удивительную историю на сцене!