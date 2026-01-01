Яркая премьера от балета Аллы Духовой «Тодес»

Балет Аллы Духовой «Тодес» представит новую программу «Превью», которая обещает стать настоящим событием этой зимой. Зрители смогут увидеть танцевальную программу мирового уровня, где каждый номер наполняется драйвом и энергией, а танец становится языком эмоций.

Танец как язык эмоций

«Превью» — это не просто спектакль, а яркая танцевальная программа, которая отражает внутренние чувства исполнителей. Сцена превращается в зеркало, отразившее души артистов и их эмоции. Уникальная хореография, авторская музыка и эффектные костюмы создают неповторимый художественный мир, в котором танец передает то, что словами не выразить.

Цитата художественного руководителя

Алла Духова, бессменный художественный руководитель «Тодес», так охарактеризовала программу: «В «Превью» мы стремимся открыть ту истину, которая звучит в каждом из нас, но порой остаётся несказанной. Мы рады пригласить зрителей на это захватывающее представление, где каждое выступление — это возможность прикоснуться к магии танца».

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события и насладиться уникальным искусством танца в исполнении лучших артистов балета «Тодес»!