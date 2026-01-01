Балет Аллы Духовой «Тодес» представит новую программу «Превью», которая обещает стать настоящим событием этой зимой. Зрители смогут увидеть танцевальную программу мирового уровня, где каждый номер наполняется драйвом и энергией, а танец становится языком эмоций.
«Превью» — это не просто спектакль, а яркая танцевальная программа, которая отражает внутренние чувства исполнителей. Сцена превращается в зеркало, отразившее души артистов и их эмоции. Уникальная хореография, авторская музыка и эффектные костюмы создают неповторимый художественный мир, в котором танец передает то, что словами не выразить.
Алла Духова, бессменный художественный руководитель «Тодес», так охарактеризовала программу: «В «Превью» мы стремимся открыть ту истину, которая звучит в каждом из нас, но порой остаётся несказанной. Мы рады пригласить зрителей на это захватывающее представление, где каждое выступление — это возможность прикоснуться к магии танца».
Не упустите шанс стать частью этого удивительного события и насладиться уникальным искусством танца в исполнении лучших артистов балета «Тодес»!