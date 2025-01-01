Спектакль Орфей и Эвридика

Премьера новой версии рок-оперы «Орфей и Эвридика»

Санкт-Петербургский театр Рок-опера готовит к премьере третью версию легендарной рок-оперы «Орфей и Эвридика». Это событие ознаменует начало нового этапа театра, который был основан на базе популярного ВИА «Поющие гитары». Премьера состоится в октябре 2023 года на сцене Открытого театра (ДК им. Ленсовета).

История создания

Первая версия рок-оперы «Орфей и Эвридика» была представлена 20 июня 1975 года в Ленинграде. Режиссером спектакля стал Марк Розовский, а главные партии исполнили Альберт Асадуллин и Ирина Понаровская. Это произведение стало настоящим прорывом в жанре «рок», который в то время считался запрещённым. Авторы решили изменить название жанра на «зонг-оперу», чтобы обойти цензурные ограничения.

Культурное влияние

Спектакль произвел оглушительное впечатление и стал культурной бомбой, которая взорвалась по всей стране. Он стал ответом на успех мюзикла Э.Л. Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда». В 2003 году «Орфей и Эвридика» была внесена в Книгу рекордов Гиннесса в пяти номинациях, включая статус музыкального спектакля, который прошел 2350 раз.

Новая версия

Специально для новой постановки театром была приглашена команда известных российских мюзиклов. Режиссером-постановщиком стал Борис Малевский, который создал уникальную версию, действие которой развернется в Царстве мертвых. История «Орфея и Эвридики» рассказывает о жертвенной любви, предательстве, искушении славой и истинном творчестве. Это повествование о бренности человеческого существования и силе духа.

Музыкальное сопровождение

Новая музыкальная версия спектакля сочетает разные стилистические направления современного рока. Аранжировщик Роман Никишин и музыкальный руководитель Александра Серпенева придали произведению свежие звучания. Яркие пластические решения разработаны хореографом Сергеем Худяковым.

Костюмы и декорации

Более 50 стильных костюмов, созданных обладателем трех премий «Золотая маска» Сергеем Илларионовым, а также эффектные декорации, погружающие зрителей в атмосферу реки Стикс, сделают спектакль незабываемым. Световые и видеоэффекты, включая лазеры и видео-мэппинг от видеографа Игоря Домашкевича, добавят зрелищности.

Творческая команда

Музыка — Александр Журбин

Либретто — Юрий Дмитриев

Режиссер-постановщик — Борис Малевский

Художник — Сергей Илларионов

Музыкальная аранжировка — Роман Никишин

Музыкальный руководитель — Александра Серпенева

Хореограф — Сергей Худяков

Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального театрального события!