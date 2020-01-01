Меню
Два Мороза
Киноафиша Два Мороза

Спектакль Два Мороза

Постановка
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+
О спектакле

Спектакль «Два Мороза»: зимняя сказка о любви и спасении

Завязка сказки «Два Мороза» напоминает известную историю о Снегурочке, написанную Александром Островским. Однако здесь все по-другому. Если в классическом произведении любовь лишь приводит к гибели Снегурочки, то в «Два Мороза» она становится единственным спасением для главной героини.

Сюжетная интрига

Главная тема спектакля — это противоречия и преобразования, происходящие вокруг таинственного персонажа, слепленного из снега. Как может он, будучи по сути холодным и безжизненным, полюбить? Этот вопрос становится ключевым в ходе драматической истории.

Создатели спектакля

Спектакль создан талантливой командой. Режиссер и актёрский состав подготовили уникальную интерпретацию, которая обещает перенести зрителя в мир зимней сказки, где любовь и самоотверженность побеждают даже самые сложные преграды.

Интересные факты

При создании спектакля использовались различные театральные приемы, делающие его зрелищным и запоминающимся. Важным элементом станет музыка, которая подчеркивает атмосферу зимней сказки и усиливает эмоции на сцене.

Не пропустите возможность окунуться в мир «Два Мороза»! Это спектакль, который заставит вас задуматься о природе любви и жизни, и откроет перед вами новые грани известной истории.

В ролях
Геннадий Кухаренко
Алексей Савченко
Алексей Зеленков
Валерий Андреев
Ирина Обложнова

Фотографии

