Концерт Александра Буйнова в клубе Petter

16 мая 2025 года в Petter состоится долгожданный концерт известного исполнителя Александра Буйнова. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех поклонников его творчества.

О концерте

Александр Буйнов — российский певец, который зарекомендовал себя в жанре поп-музыки и эстрады. Его песни полюбились многим, а харизматичное исполнение и запоминающийся голос завоевали сердца слушателей по всей стране. На концерте будут звучать как хиты прошлых лет, так и новые композиции, которые уже успели завоевать популярность.

Интересные факты

Александр Буйнов начал свою карьеру в 1987 году и с тех пор выпустил более десяти альбомов.

Исполнитель известен своими яркими выступлениями и умением создать уникальную атмосферу на сцене.

В 2020 году Буйнов получил премию «Золотой граммофон» за вклад в развитие российской музыки.

Где и когда

Концерт пройдет в Petter, который известен своей отличной акустикой и удобным расположением. Начало мероприятия в 19:00. Рекомендуем заранее позаботиться о билетах, так как интерес к событию велик.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра и в кассах. Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых песен!