16 мая 2025 года в Petter состоится долгожданный концерт известного исполнителя Александра Буйнова. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех поклонников его творчества.
Александр Буйнов — российский певец, который зарекомендовал себя в жанре поп-музыки и эстрады. Его песни полюбились многим, а харизматичное исполнение и запоминающийся голос завоевали сердца слушателей по всей стране. На концерте будут звучать как хиты прошлых лет, так и новые композиции, которые уже успели завоевать популярность.
Концерт пройдет в Petter, который известен своей отличной акустикой и удобным расположением. Начало мероприятия в 19:00. Рекомендуем заранее позаботиться о билетах, так как интерес к событию велик.
Билеты можно приобрести на официальном сайте театра и в кассах. Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых песен!