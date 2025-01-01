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Билеты от 6500₽
Киноафиша Александр Буйнов

Александр Буйнов

18+
Возраст 18+
Билеты от 6500₽

О концерте/спектакле

Концерт Александра Буйнова в клубе Petter

16 мая 2025 года в Petter состоится долгожданный концерт известного исполнителя Александра Буйнова. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех поклонников его творчества.

О концерте

Александр Буйнов — российский певец, который зарекомендовал себя в жанре поп-музыки и эстрады. Его песни полюбились многим, а харизматичное исполнение и запоминающийся голос завоевали сердца слушателей по всей стране. На концерте будут звучать как хиты прошлых лет, так и новые композиции, которые уже успели завоевать популярность.

Интересные факты

  • Александр Буйнов начал свою карьеру в 1987 году и с тех пор выпустил более десяти альбомов.
  • Исполнитель известен своими яркими выступлениями и умением создать уникальную атмосферу на сцене.
  • В 2020 году Буйнов получил премию «Золотой граммофон» за вклад в развитие российской музыки.

Где и когда

Концерт пройдет в Petter, который известен своей отличной акустикой и удобным расположением. Начало мероприятия в 19:00. Рекомендуем заранее позаботиться о билетах, так как интерес к событию велик.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра и в кассах. Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых песен!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
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8 ноября
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