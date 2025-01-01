Меню
Jazz Valentine: Сергей Жилин и Фонограф
Билеты от 700₽
Jazz Valentine: Сергей Жилин и Фонограф

Jazz Valentine: Сергей Жилин и Фонограф

12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Романтический музыкальный вечер для влюбленных

Сергей Жилин и его коллектив «Фонограф» по праву считаются одними из самых востребованных музыкантов нашей страны. Легко узнать их фирменный стиль по безупречному чувству ритма, слаженной работе духовой секции, изобретательным импровизациям и филигранной технике исполнения.

Бурная концертная жизнь
Сегодня «Фонограф» выступает в Калининграде, а завтра уже летит на Дальний Восток. В Москве Сергей Жилин представляет более 20 концертов в сезон, которые неизменно сопровождаются аншлагами.

JazzValentine – цикл концертов «Фонографа»
Каждый год в преддверии самого романтичного праздника – Дня святого Валентина – «Фонограф» спешит на встречу со своими зрителями в Московский международный Дом музыки. JazzValentine – это цикл концертов, ставший одной из визитных карточек коллектива, который включает в себя два десятка песен о любви и инструментальных композиций, вдохновленных этим прекрасным чувством.

Романтический вечер для всех влюбленных
JazzValentine – романтический джазовый вечер в честь Дня святого Валентина, для всех влюбленных. Встреча с «Фонографом» в преддверии 14 февраля для многих уже стала доброй традицией. Кто знает, возможно, именно в этот вечер прозвучит первое признание для кого-то из зрителей.

Купить билет на концерт Jazz Valentine: Сергей Жилин и Фонограф

Февраль
12 февраля четверг
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

