Мукуч Суджян представаляет: Элиа Чинкина и квартет Любови Рязанцевой

Концерт джазовых исполнителей в программе Мукуча Суджяна

На этот раз в рамках концертной серии гитариста и педагога Мукуча Суджяна выступят вокалистка Элина Чинкина и квартет пианистки Любови Рязанцевой. Зрителей ожидает насыщенная и разнообразная программа: от классического свинга, бибопа и латины до авторских композиций и интересных вокальных интерпретаций полюбившихся джазовых стандартов.

Элина Чинкина

Элина Чинкина — многократный победитель и обладатель гран-при международных и всероссийских конкурсов эстрадной и джазовой музыки. Она является лауреатом вокального конкурса в Сан-Марино и принимала участие в шоу «Голос. Дети». Элина также стала обладательницей премии мэра Казани за особые достижения в музыке и выступала с филармоническим джазовым оркестром Республики Татарстан.

Любовь Рязанцева

Любовь Рязанцева, студентка Музыкального училища имени Гнесиных, также является лауреат международных конкурсов. Она — победительница конкурсов «Рояль в джазе» и «Gnesin jazz», неоднократно участвовала в концертах в столичных клубах, включая Клуб Алексея Козлова, а также в Государственном Кремлёвском дворце.

Мукуч Суджян

Мукуч Суджян — заслуженный работник культуры РФ, лауреат множества международных джазовых фестивалей и один из самых авторитетных преподавателей гитары столицы. Его уникальное сочетание теоретического образования и исполнительского мастерства позволило ему стать частью лучших музыкальных коллективов страны.

С 70-х годов он активно выступал в вокально-инструментальных ансамблях Ереванской филармонии, а позже был участником фольклорно-джазового ансамбля «Фируза». Вернувшись в Армению, он работал солистом и сессионным музыкантом в оркестре Гостелерадио, записывая гитарные партии для произведений ведущих армянских композиторов.

Помимо концертной деятельности, Мукуч Суджян внёс значительный вклад в музыкальное образование, участвуя в создании Ереванского джазового колледжа. В настоящие дни он преподаёт курс джазовой гитары в Академии имени Гнесиных и Институте Культуры, передавая свой опыт новым поколениям музыкантов.

Состав участников

На сцене выступят: Элина Чинкина (вокал), Любовь Рязанцева (фортепиано), Егор Киселёв (тенор-саксофон), Семён Ваганов (бас-гитара), Фёдор Степанищев (ударные).