«Дракула» Брэма Стокера в Свердловском академическом театре драмы

Свердловский академический театр драмы представляет новую постановку по культовому роману Брэма Стокера «Дракула». В спектакле удачно соединяются драматическое, пластическое и визуальное искусство, создавая уникальную атмосферу, в которой зритель сможет ощутить синергию театра и живописи.

Постановка построена на завораживающих образах подсознания, следуя логике сюрреалистичного сна. Художник использует подручные материалы, включая человеческие тела, чтобы создать невероятные картины и объекты, которые становятся неотъемлемой частью игры актеров.

Спектакль затрагивает извечные темы борьбы добра и зла, любви и одиночества, а также изучает зеркальность характеров и событий. Зрители смогут задаться вопросами: насколько на самом деле ужасно Зло? И так ли безупречно Добро? Ответы на эти и многие другие вопросы ищет команда спектакля вместе с вами.

Каст и детали

В спектакле играют замечательные актеры: Евгений Кондратенко, Евгений Бушуев, Екатерина Леонова, Татьяна Малинникова, Степан Поздеев, Сергей Заикин, Ильдар Гарифуллин и Игорь Кожевин.

Не упустите возможность увидеть этот экспериментальный театр, полный глубоких философских размышлений. Билеты на спектакль «Дракула» доступны на Ticketland.