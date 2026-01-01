Спектакль Хныка и Гыка против королевы Бациллы

Сказка с элементами абсурда в Живом театре

В Живом Театре состоится спектакль по мотивам сказки «Хныка и Гыка против королевы Бациллы». Это история о двух героях, которые решают бросить вызов могущественной королеве.

Режиссура и стиль

Режиссёр Анна Дубровина, известная своей работой над постановкой «Маскарад», привнесла в спектакль элементы абсурда и юмора. Такая интерпретация подкупает своей оригинальностью и позволяет взглянуть на знакомую историю с новой стороны.

Для кого спектакль?

Спектакль обязательно понравится зрителям, любящим необычные трактовки сказок и атмосферу живого театра. Здесь вы найдете сочетание смеха и глубоких смыслов, что сделает представление увлекательным для всей семьи.

Приходите и откройте для себя новый взгляд на приключения Хныки и Гыки — этих двоих соседей, которые готовы бороться с любыми преградами ради справедливости!