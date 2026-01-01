Оповещения от Киноафиши
Хныка и Гыка против королевы Бациллы
Киноафиша Хныка и Гыка против королевы Бациллы

Спектакль Хныка и Гыка против королевы Бациллы

Постановка
Живой театр 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Сказка с элементами абсурда в Живом театре

В Живом Театре состоится спектакль по мотивам сказки «Хныка и Гыка против королевы Бациллы». Это история о двух героях, которые решают бросить вызов могущественной королеве.

Режиссура и стиль

Режиссёр Анна Дубровина, известная своей работой над постановкой «Маскарад», привнесла в спектакль элементы абсурда и юмора. Такая интерпретация подкупает своей оригинальностью и позволяет взглянуть на знакомую историю с новой стороны.

Для кого спектакль?

Спектакль обязательно понравится зрителям, любящим необычные трактовки сказок и атмосферу живого театра. Здесь вы найдете сочетание смеха и глубоких смыслов, что сделает представление увлекательным для всей семьи.

Приходите и откройте для себя новый взгляд на приключения Хныки и Гыки — этих двоих соседей, которые готовы бороться с любыми преградами ради справедливости!

Март
Апрель
Май
15 марта воскресенье
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
11 апреля суббота
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12 апреля воскресенье
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
11 мая понедельник
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
30 мая суббота
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
31 мая воскресенье
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽

В ближайшие дни

Я люблю свой огород!
0+
Детский Интерактивный
Я люблю свой огород!
29 марта в 12:00 Желтый квадрат
от 750 ₽
Зайчишка-хвастунишка
0+
Музыка Детский
Зайчишка-хвастунишка
20 сентября в 10:00 Свердловская детская филармония
Билеты
Страусенок и его друзья
0+
Музыка Детский Интерактивный Кукольный
Страусенок и его друзья
22 ноября в 11:30 Свердловская детская филармония
Билеты
