Постановка
Буфф 16+
Продолжительность 195 минут
Возраст 16+

О спектакле

Лирическая комедия «Дождь» в Театре «Буфф»

В Театре «Буфф» Санкт-Петербурга пройдет спектакль по лирической комедии Исаака Штокбанта. Эта история о героях, которые стремятся любить, несмотря на возраст и жизненный опыт. Судьба сталкивает их с неожиданной женщиной, меняющей их жизнь.

Сюжет спектакля

Когда на улице идет дождь, кажется, что единственным желанием является уютно устроиться под теплым пледом, немного пофилософствовать и погрустить. Но не для героев Исаака Штокбанта! Им хочется любить, независимо от года рождения или жизненного baggage. Они слушают дождь за окном и верят в чудо.

В жизни недолго отдыхающего писателя появляется сказочно красивая женщина, и это событие как молния озаряет его привычный мир. Что это: случайность или судьба? Могут ли две такие разные стихии сойтись?

Лирическая комедия «Дождь» — это история о нас, современных людях в большом городе, которые просто желают быть счастливыми. Одна удивительная летняя ночь становится их тайной союзницей и открывает дверь в мир мечты о счастье, несмотря на любые преграды.

Музыка и актеры

Музыку к спектаклю создал известный петербургский композитор Марк Самойлов, который уже полюбился зрителям Театра «Буфф» своими мелодиями для спектакля «Небесный тихоход». В главных ролях выступят заслуженный артист РФ Мурад Султаниязов и популярная актриса театра и кино Елена Купрашевич.

Купить билет на спектакль Дождь

Март
Апрель
15 марта воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1700 ₽
18 апреля суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1700 ₽

Фотографии

Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь Дождь

