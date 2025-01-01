Спектакль «Дорогой Бог!» по роману Эрика-Эммануэля Шмитта «Оскар и розовая дама»

В основе спектакля лежит трогательный роман Эрика-Эммануэля Шмитта «Оскар и розовая дама». Главный герой — 12-летний мальчик Оскар, который, столкнувшись с серьезным заболеванием, начинает задавать важные вопросы о жизни и смерти. Каждый его вопрос озадачивает взрослых, которые избегают серьезных разговоров и предоставляют лишь уклончивые ответы.

В этом спектакле зрители познакомятся с загадочной Розовой дамой, которая становится верным другом Оскара. Она отвечает на самые сложные вопросы так, что становится не страшно, а даже смешно. Это уникальное сочетание глубоких тем и легкости делает спектакль особенно привлекательным для зрителей.

Информация о спектакле

Режиссёр: Евгений Славутин

Евгений Славутин Возрастное ограничение: 12+

12+ Награды: Спектакль «Дорогой Бог!» вошёл в ТОП-20 самых популярных спектаклей для детей в Москве (по версии OSD.RU).

Спектакль «Дорогой Бог!» вошёл в ТОП-20 самых популярных спектаклей для детей в Москве (по версии OSD.RU). Фестиваль: Евгений Славутин был номинирован на ХІV Международном фестивале "Тэатральны куфар" (г. Минск) в категории «Лучшая режиссура (профессиональный театр)».

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль и погрузиться в мир детских вопросов и ответов. Приходите на «Дорогой Бог!» и узнайте, как можно говорить о важном с легкостью и юмором!