Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дорогой Бог!
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дорогой Бог!

Спектакль Дорогой Бог!

Постановка
Театральный центр «На Плющихе» 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Дорогой Бог!» по роману Эрика-Эммануэля Шмитта «Оскар и розовая дама»

В основе спектакля лежит трогательный роман Эрика-Эммануэля Шмитта «Оскар и розовая дама». Главный герой — 12-летний мальчик Оскар, который, столкнувшись с серьезным заболеванием, начинает задавать важные вопросы о жизни и смерти. Каждый его вопрос озадачивает взрослых, которые избегают серьезных разговоров и предоставляют лишь уклончивые ответы.

В этом спектакле зрители познакомятся с загадочной Розовой дамой, которая становится верным другом Оскара. Она отвечает на самые сложные вопросы так, что становится не страшно, а даже смешно. Это уникальное сочетание глубоких тем и легкости делает спектакль особенно привлекательным для зрителей.

Информация о спектакле

  • Режиссёр: Евгений Славутин
  • Возрастное ограничение: 12+
  • Награды: Спектакль «Дорогой Бог!» вошёл в ТОП-20 самых популярных спектаклей для детей в Москве (по версии OSD.RU).
  • Фестиваль: Евгений Славутин был номинирован на ХІV Международном фестивале "Тэатральны куфар" (г. Минск) в категории «Лучшая режиссура (профессиональный театр)».

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль и погрузиться в мир детских вопросов и ответов. Приходите на «Дорогой Бог!» и узнайте, как можно говорить о важном с легкостью и юмором!

Режиссер
Евгений Славутин
В ролях
Людмила Давыдова
Екатерина Алексашина
Юлия Вергун
Евгений Панферов
Артем Верголасов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
17:00 от 1500 ₽

Фотографии

Дорогой Бог! Дорогой Бог! Дорогой Бог! Дорогой Бог! Дорогой Бог! Дорогой Бог! Дорогой Бог! Дорогой Бог! Дорогой Бог! Дорогой Бог! Дорогой Бог! Дорогой Бог! Дорогой Бог! Дорогой Бог! Дорогой Бог! Дорогой Бог!

В ближайшие дни

Капитал
16+
Моноспектакль
Капитал
17 сентября в 19:30 Среда 21
от 2000 ₽
Кармен
12+
Опера
Кармен
26 сентября в 19:00 Центр оперного пения Галины Вишневской
от 300 ₽
Однажды в царстве-государстве
Детский Детские елки
Однажды в царстве-государстве
27 декабря в 12:00 ГИТИС-театр
от 1100 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше