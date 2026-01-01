Спектакль Гринч

Новогоднее цирковое шоу «Гринч. Новогодний переполох» в Москве

Культурный центр «Меридиан» у метро «Калужская» приглашает на уникальное новогоднее цирковое шоу-пародию «Гринч. Новогодний переполох». Это масштабное семейное мероприятие объединяет цирковые трюки, лазерные спецэффекты, живой вокал и интерактивные номера, что создаст незабываемую атмосферу праздника.

В этом шоу мы встретим известного на весь мир зеленого проказника Гринча, который готов использовать все хитрости, чтобы испортить праздник. Но не все так просто! Отважные зрители и добрый Дедушка Мороз непременно вмешаются и помогут создать грандиозное торжество. Станьте частью этой удивительной истории, о которой будут говорить всю зиму!

Забудьте о традиционных праздниках! Вас ждут захватывающие трюки, яркие костюмы, потрясающий вокал и впечатляющее лазерное шоу. Любимый сюжет вашего детства оживает на сцене, а сказочные герои приглашают вас принять участие в увлекательной истории. Такое праздничное представление обязательно понравится всей семье!