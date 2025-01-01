Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Гроза. Апокриф
Билеты от 800₽
Киноафиша Гроза. Апокриф

Спектакль Гроза. Апокриф

Постановка
Школа драматического искусства 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Апокриф»: Откровение в мире кратких ответов

Как не потерять себя и близких в мире бесконечных, безжалостно кратких ответов? В нашем времени, когда знания доступны на расстоянии одного клика, человечество освоилось во множестве техник и методик. Казалось бы, все очевидно, но человек остается загадкой. Его сложность требует внимания и доброты.

Вопрос о человеческой природе

Что теряет наше «тёмное царство» с уходом каждой новой «Катерины»? Эта пьеса ставится в России ежегодно, иногда даже дважды в год. Каждое новое прочтение открывает новые смыслы, и мы стремимся обращаться с ней так же доброжелательно и внимательно, как следовало бы относиться друг к другу, жителям нашего богоспасаемого Калинова.

Смысл названия

Название спектакля «Апокриф» родилось в процессе репетиций. В нем заложена определенная религиозность, но, прежде всего, под словом «апокриф» мы понимаем «неканоническое прочтение канонического текста». Это непривычная трактовка, отличающаяся от общепризнанной.

Приглашаем на спектакль

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который заставляет задуматься о вечных вопросах человеческой природы и нашей связи с окружающими. Постановка обещает быть уникальной и незабываемой.

Режиссер
Евгений Закиров
В ролях
Александра Лахтюхова
Андрей Харенко
Алина Чернобровкина
Регина Хакимова
Алексей Славкин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Ученая семейка и квадрокоптер
0+
Детский Интерактивный
Ученая семейка и квадрокоптер
8 марта в 11:05 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Конек-горбунок
6+
Детский Музыка
Конек-горбунок
27 сентября в 12:00 Поколение
от 800 ₽
Капитанская дочка
12+
Премьера Драма
Капитанская дочка
10 октября в 19:00 Театр Российской Армии
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше