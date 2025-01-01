Спектакль Фиктивный брак (Homo Soveticus)

Ностальгическое путешествие в прошлое: спектакль «Фиктивный брак» в Театре «МОСТ»

По пьесе Владимира Войновича «Фиктивный брак» Театр «МОСТ» приглашает зрителей совершить ностальгальное путешествие в недалёкое прошлое. Время, когда деревья были большими, бабушки — молодыми, а мы ещё не родились, оживёт на сцене театра.

На машине времени Театра «МОСТ» вы перенесётесь на полвека назад, чтобы вновь испытать щемящее чувство влюблённости вместе с героями пьесы. Ламповая история двух людей, жаждущих простого человеческого счастья, зазвучит ещё пронзительнее в камерном пространстве Новой сцены.

Атмосфера семидесятых

«Ностальгическое путешествие в прошлое» начинается ещё до первого звонка: декорации на сцене погружают в атмосферу семидесятых. Элементы интерьера, такие как портрет Гагарина, небольшой радиоприёмник и скромно накрытый стол, создают уникальный антураж.

Обстановка напоминает фильм 1975 года «Ирония судьбы, или С лёгким паром», который, возможно, знаком многим зрителям. Спектакль, который состоялся 27 октября, совпал с первым снегом в Москве и приближающимся новогодним настроением, что усилило ассоциацию с культовым кино.

Пересечения с классикой

В спектакле можно найти интересные пересечения с этим культовым фильмом. Тема любви и ожидания счастья, простые человеческие эмоции — всё это делает «Фиктивный брак» близким и понятным каждому зрителю.

Не упустите возможность посетить этот спектакль и погрузиться в атмосферу ностальгии и романтики!