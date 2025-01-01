Спектакль Люся. Признание в любви

Спектакль-посвящение Людмиле Гурченко

Людмила Гурченко — слишком яркая, слишком наша, слишком близкая, чтобы сочинять о ней оды. Настоящая женщина, она — вне времени. Кто-то обожал её, кто-то завидовал и, возможно, ненавидел, но никто не оставался равнодушным.

Друг Вахтанговского театра

Людмила Гурченко была добрым другом Вахтанговского театра и Римаса Туминаса. Никогда не пропускала премьеры, всегда была желанной гостьей. Это спектакль о ней, про неё. Посвящение великой актрисе? — Да, конечно, но при этом драматический текст целиком создан из книг самой Людмилы Марковны.

Жизнь в словах

Это её прямая речь: весёлая и грустная, трагичная и ироничная… разная. Какая угодно, как сама жизнь. Важные события биографии, актёрская карьера, друзья и недруги, победы и неудачи, радость и разочарование — спектакль рассказывает обо всём. Честно, иногда резко, всегда — правдиво.

Идея и музыкальное оформление

Идея постановки родилась на концертах-квартирниках в Музее-мастерской Людмилы Гурченко в Трёхпрудном переулке. Повествование идёт от первого лица. И, конечно, спектакль никак не может обойтись без музыки и танцев.

Признание в любви к актрисе

Александр Нестеров, режиссёр: «Людмила Гурченко — великая, блистательная, загадочная и непостижимая. Люся! Так называют её близкие люди и просто поклонники. Ярчайшая звезда советского экрана. Человек сложной, но невероятно интересной судьбы. Трудной и неординарной, как и характер самой Людмилы Марковны. Это наше признание в любви актрисе, чьи роли и песни навсегда в наших сердцах.

Феерия жизни

Оригинальная музыка и знаменитые шлягеры в исполнении живого оркестра, искусная хореография и подлинные истории из жизни актрисы — всё это вы найдёте в нашем спектакле «Люся». Феерия и праздник, юмор, музыка и пронзительная грусть. Такой была она — наша любимая Актриса!