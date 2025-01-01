Спектакль Дон Жуан

Дон Жуан: В поисках любви и смысла. Спектакль Театра на Трубной

Что движет человеком, который ни во что не верит? Этот вопрос ставит спектакль, основанный на трагикомедии Мольера. Он приглашает зрителя заглянуть в бездну человеческой души, лишённой веры и смысла.

Образ Дон Жуана

Дон Жуан — обольститель и насмешник, человек эпохи и вне времени одновременно. Он верит только в то, что дважды два — четыре. Всё остальное для него — лишь фикция и предрассудки. Но что же выходит из такого взгляда на жизнь?

Поиск любви и удовольствий

Дон Жуан ищет любовь и удовольствия, но так и не находит их. Без веры и души невозможно по-настоящему любить. Спектакль становится приглашением поговорить о том, что многие из нас часто не решаются обсуждать вслух: о вере, о смысле, о любви и о нашем месте среди людей.

Вопросы, которые мы задаём себе

Сегодня, как никогда, важно задать себе вопрос: «А во что верю я?» Дон Жуан соблазняет, разрушает, ищет и смеётся, но его трагедия в том, что он не знает, что такое любить и быть любимым.

Участники спектакля

В спектакле участвуют студенты Мастерской Валерии Ланской (ГИТИС), которые придают этой классической истории свежий взгляд. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию на сцене!