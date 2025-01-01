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Дон Жуан
Билеты от 1800₽
Киноафиша Дон Жуан

Спектакль Дон Жуан

Постановка
Театр на Трубной 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Дон Жуан: В поисках любви и смысла. Спектакль Театра на Трубной

Что движет человеком, который ни во что не верит? Этот вопрос ставит спектакль, основанный на трагикомедии Мольера. Он приглашает зрителя заглянуть в бездну человеческой души, лишённой веры и смысла.

Образ Дон Жуана

Дон Жуан — обольститель и насмешник, человек эпохи и вне времени одновременно. Он верит только в то, что дважды два — четыре. Всё остальное для него — лишь фикция и предрассудки. Но что же выходит из такого взгляда на жизнь?

Поиск любви и удовольствий

Дон Жуан ищет любовь и удовольствия, но так и не находит их. Без веры и души невозможно по-настоящему любить. Спектакль становится приглашением поговорить о том, что многие из нас часто не решаются обсуждать вслух: о вере, о смысле, о любви и о нашем месте среди людей.

Вопросы, которые мы задаём себе

Сегодня, как никогда, важно задать себе вопрос: «А во что верю я?» Дон Жуан соблазняет, разрушает, ищет и смеётся, но его трагедия в том, что он не знает, что такое любить и быть любимым.

Участники спектакля

В спектакле участвуют студенты Мастерской Валерии Ланской (ГИТИС), которые придают этой классической истории свежий взгляд. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
6 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
20 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
17 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
18 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
15 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
16 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан

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