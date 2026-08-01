Спектакль Шоу «Танки против Монстр Траков» в Мастер Панин Парке

Экстрим-шоу в Парке киноприключений «Мастер Панин»

В Парке киноприключений «Мастер Панин» состоится грандиозное шоу «Танки против монстр-траков». Это уникальное событие соберёт под одной крышей любителей мощных машин и захватывающих трюков.

Эпическое сражение стальных гигантов

На арене встретятся легендарный русский танк и лучшие экземпляры автомонстров. В программе зрелищные поединки:

Супер-БигФут «Бугай» — самый большой в России Мега-Монстр на шести огромных колесах;

Танк «Горыныч» с опытным пилотом Олегом «Танкистом»;

Боевой трактор К-701 «Сталин» — настоящая супер-звезда;

Уникальные штурмовые Биг Футы, такие как «Сварог», «Раптор» и «Карачун» с закаленными в боях пилотами.

Это шоу подарит зрителям незабываемую симфонию разрушения, где пробивание стен и сокрушение конструкций станут частью магии представления.

Экстремальные аттракционы для зрителей

Перед началом шоу в парке будут работать множество аттракционов:

Катание на Биг Футе;

Мотоаттракцион «Кольцо Смелости»;

«Дрифт» такси;

Катание на мотоциклах «Мэд Макс»;

Фотозоны с Монстр-траками и каскадерской техникой.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события!