Спектакль Шоу «Танки против Монстр Траков» в Мастер Панин Парке

В Парке киноприключений «Мастер Панин» состоится грандиозное шоу «Танки против монстр-траков». Это уникальное событие соберёт под одной крышей любителей мощных машин и захватывающих трюков.
На арене встретятся легендарный русский танк и лучшие экземпляры автомонстров. В программе зрелищные поединки:
Это шоу подарит зрителям незабываемую симфонию разрушения, где пробивание стен и сокрушение конструкций станут частью магии представления.
Перед началом шоу в парке будут работать множество аттракционов:
Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события!