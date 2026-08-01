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Шоу «Танки против Монстр Траков» в Мастер Панин Парке
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Киноафиша Шоу «Танки против Монстр Траков» в Мастер Панин Парке

Спектакль Шоу «Танки против Монстр Траков» в Мастер Панин Парке

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О спектакле

Экстрим-шоу в Парке киноприключений «Мастер Панин»

В Парке киноприключений «Мастер Панин» состоится грандиозное шоу «Танки против монстр-траков». Это уникальное событие соберёт под одной крышей любителей мощных машин и захватывающих трюков.

Эпическое сражение стальных гигантов

На арене встретятся легендарный русский танк и лучшие экземпляры автомонстров. В программе зрелищные поединки:

  • Супер-БигФут «Бугай» — самый большой в России Мега-Монстр на шести огромных колесах;
  • Танк «Горыныч» с опытным пилотом Олегом «Танкистом»;
  • Боевой трактор К-701 «Сталин» — настоящая супер-звезда;
  • Уникальные штурмовые Биг Футы, такие как «Сварог», «Раптор» и «Карачун» с закаленными в боях пилотами.

Это шоу подарит зрителям незабываемую симфонию разрушения, где пробивание стен и сокрушение конструкций станут частью магии представления.

Экстремальные аттракционы для зрителей

Перед началом шоу в парке будут работать множество аттракционов:

  • Катание на Биг Футе;
  • Мотоаттракцион «Кольцо Смелости»;
  • «Дрифт» такси;
  • Катание на мотоциклах «Мэд Макс»;
  • Фотозоны с Монстр-траками и каскадерской техникой.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события!

Купить билет на спектакль Шоу «Танки против Монстр Траков» в Мастер Панин Парке

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Август
Ноябрь
29 августа суббота
16:00
Парк киноприключений «Мастер Панин» Москва, 2-й Сетуньский пр., 3
28 ноября суббота
14:00
Парк киноприключений «Мастер Панин» Москва, 2-й Сетуньский пр., 3

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