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Дон Кихот
Киноафиша Дон Кихот

Спектакль Дон Кихот

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 12+
Режиссер Юрий Григорович
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новый взгляд на классический балет

В основе знаменитого романа испанского писателя Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот» лежат подвиги странствующего рыцаря, стремящегося к справедливости и добру. Главные герои истории — Дон Кихот и его верный оруженосец Санчо Панса — становятся символами преданности и искренности.

Балет «Дон Кихот» был впервые поставлен великим балетмейстером Мариусом Петипа на музыку композитора Людвига Минкуса. В данном произведении акцент сделан на одном из эпизодов романа, где Дон Кихот помогает влюбленным Китри и Базилию обрести счастье, несмотря на препятствия со стороны их родителей. Эта трогательная история любви наполнена жизнерадостными и разнообразными танцами, что придает балету особую привлекательность.

Долгожительство на сцене

Балет «Дон Кихот» быстро завоевал популярность и стал настоящим украшением мирового балетного репертуара. За годы своего существования он имел множество сценических редакций, каждая из которых добавляла новые грани к этому классическому произведению.

Новая постановка

В новой сценической и хореографической редакции балет «Дон Кихот» представлен в постановке известного режиссера и хореографа Юрия Григоровича. Его интерпретация обещает подарить зрителям свежий взгляд на привычные образы и незабываемые моменты классического балета.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который сочетает в себе традиции и новаторство!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 14 сентября
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
17:00 от 600 ₽

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