Спектакль Дон Кихот

Новый взгляд на классический балет

В основе знаменитого романа испанского писателя Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот» лежат подвиги странствующего рыцаря, стремящегося к справедливости и добру. Главные герои истории — Дон Кихот и его верный оруженосец Санчо Панса — становятся символами преданности и искренности.

Балет «Дон Кихот» был впервые поставлен великим балетмейстером Мариусом Петипа на музыку композитора Людвига Минкуса. В данном произведении акцент сделан на одном из эпизодов романа, где Дон Кихот помогает влюбленным Китри и Базилию обрести счастье, несмотря на препятствия со стороны их родителей. Эта трогательная история любви наполнена жизнерадостными и разнообразными танцами, что придает балету особую привлекательность.

Долгожительство на сцене

Балет «Дон Кихот» быстро завоевал популярность и стал настоящим украшением мирового балетного репертуара. За годы своего существования он имел множество сценических редакций, каждая из которых добавляла новые грани к этому классическому произведению.

Новая постановка

В новой сценической и хореографической редакции балет «Дон Кихот» представлен в постановке известного режиссера и хореографа Юрия Григоровича. Его интерпретация обещает подарить зрителям свежий взгляд на привычные образы и незабываемые моменты классического балета.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который сочетает в себе традиции и новаторство!