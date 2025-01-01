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Олд-Сейбрук
Киноафиша Олд-Сейбрук

Спектакль Олд-Сейбрук

Постановка
Мой 18+
Продолжительность 1 час
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Олд-Сейбрук»: парадоксальная комедия о любви и обмане

Спектакль «Олд-Сейбрук» представляет собой захватывающую комедию, в которой обычный адюльтер перерастает в запутанное и парадоксальное действие. Эта история обещает удивить даже самых взыскательных зрителей.

Сюжет

Сюжет разворачивается вокруг супружеской пары: дантиста и его жены, которые приглашают в свой дом друзей — пластического хирурга и его супругу. На первый взгляд, все выглядит мирно и спокойно. Однако идиллия нарушается неожиданным визитом предыдущих обитателей этого дома, что приводит к множеству неожиданных поворотов и комических ситуаций.

Что ожидать зрителям

Зрители могут ожидать не только тонкий юмор, но и глубокие размышления о человеческих отношениях, любви и предательстве. Спектакль предлагает уникальную возможность взглянуть на привычные вещи под новым углом.

Интересные факты

  • «Олд-Сейбрук» — это не просто комедия, а целый калейдоскоп человеческих эмоций.
  • Режиссер спектакля известен своими инновационными подходами к классическим темам, что добавляет спектаклю особую атмосферу.
  • Спектакль уже успел завоевать признание на нескольких театральных фестивалях благодаря своей оригинальной интерпретации жанра.

Не упустите возможность увидеть этот интересный спектакль, который заставит вас смеяться и задумываться одновременно!

Режиссер
Станислав Слободянюк
В ролях
Андрей Сафронов
Павел Тяников
Евгений Ившуков
Елизавета Мизина
Игорь Мельниченко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Краснодар, 16 августа
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
19:00 от 1500 ₽
Краснодар, 17 августа
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
19:00 от 1500 ₽

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