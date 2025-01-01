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Дон Кихот
Киноафиша Дон Кихот

Спектакль Дон Кихот

Веселый балет на все случаи жизни
Постановка
Михайловский театр 12+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Дон Кихот»: самый динамичный балет в Михайловском театре

Яркий и Живой Балет

«Дон Кихот» — это яркое и живое произведение, которое приносит зрителям чувство счастья и восторга. Полный красок и энергии, балет переносит нас в мир «балетной Испании», где красные плащи тореадоров, мелодии гитар и стук кастаньет создают уникальную атмосферу.

Очарование Испанской Тематики

На сцене разворачивается захватывающее зрелище: кокетливые взгляды из-под распахнутых вееров и буря эмоций переплетаются с элементами испанской фольклорной традиции. «Дон Кихот» погружает зрителей в атмосферу настоящего испанского праздника.

Свобода Интерпретации и Виртуозность

Балет требует от исполнителей не только виртуозности и выносливости, но и предоставляет полную свободу в интерпретации ролей. Танцовщики могут показывать персонажей как искренних и прямодушных, так и хитроумных и изобретательных.

Феноменальная Популярность

«Дон Кихот» поражает своей многообразной палитрой эмоций и сценических решений. Эта гибкость в интерпретации и возможность акцентировать внимание на различных аспектах делает спектакль феноменально популярным и любимым зрителями.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 2500 ₽ 18:00 от 2500 ₽

Фотографии

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