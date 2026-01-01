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Баядерка
Киноафиша Баядерка

Спектакль Баядерка

Старая сказка Киров-балета.
Постановка
Мариинский театр 6+
Режиссер Мариус Петипа, Владимир Пономарев, Вахтанг Чабукиани
Продолжительность 2 часа 55 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О спектакле

Возвращение шедевра классического балетного наследия

«Баядерка» – один из самых популярных балетов классического наследия, который вновь выйдет на сцену. Этот спектакль рассказывает о любви, используя трепетные танцевальные дуэты и пантомимные диалоги. Кордебалетные ансамбли и эффектные танцы солистов создают яркую и масштабную картину, которая уже давно завоевала сердца зрителей.

История создания

Балет был написан Мариусом Петипа в 1877 году для бенефиса виртуозной балерины Екатерины Вазем. Петипа стремился максимально полно представить талант своей любимой ученицы. Сюжет основан на любви знатного индийского воина к храмовой танцовщице, что добавляет экзотического колорита и зрелищности.

Хореография и музыкальное сопровождение

Мелодраматичная история обманутой любви, типичная для театральной сцены XIX века, в хореографических откровениях Петипа наполнилась глубиной и нюансами. Изменения, внесенные в структуру спектакля со временем, отражают гениальное чутье хореографа. Он умело смешивал элементы парадного дворцового праздника с пронзительными монологами покинутой героини.

Современные интерпретации

В XX веке «Баядерка» «похудела» на целый акт, так как рационализм советской эпохи отверг некоторые бутафорские элементы. Финальное крушение дворца убрало из спектакля как драматургическую, так и танцевальную развязку. Однако вневременная гармония акта теней остаётся неотъемлемой частью этого шедевра, в котором гений Петипа проявляется в своем наивысшем проявлении.

Интересные детали

Несмотря на изменения, некоторые элементы, такие как плюшевые тигры и слоны на колесиках, выглядят умилительно и забавно. Эти детали напоминают о театральной эстетике XIX века, создавая контраст с глубиной и эмоциональностью главной сюжетной линии.

Не упустите возможность увидеть это грандиозное произведение искусства, которое продолжает восхищать зрителей на протяжении многих лет.

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В других городах
Сентябрь
30 сентября среда
19:00
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
от 5000 ₽

Фотографии

Баядерка Баядерка

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