Спектакль о любви: «Варшавская мелодия»

В Театральной Долине пройдет спектакль «Варшавская мелодия», который рассказывает историю о любви, возникшей в 1946 году между польской будущей певицей и московским студентом-консерватором. Оба героя пережили ужасные события Второй мировой войны, и их чувства казались непреодолимыми. Однако железный занавес стал серьезной преградой для их отношений.

Главные события разворачиваются в снежном декабре 1946 года, когда в консерватории происходит их знакомство. На сцене зрители увидят, как любовь борется с обстоятельствами, и задатся вопросом: сможет ли она преодолеть эту преграду?

Актерский состав

В ролях: Кудаева Катерина и Якупов Дмитрий.

Детали спектакля

Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут. «Варшавская мелодия» привлечет тех, кто ценит исторические драмы и глубокие размышления о любви и времени.