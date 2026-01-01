Варшавская мелодия
16+
Продолжительность 80 минут
О спектакле

Спектакль о любви: «Варшавская мелодия»

В Театральной Долине пройдет спектакль «Варшавская мелодия», который рассказывает историю о любви, возникшей в 1946 году между польской будущей певицей и московским студентом-консерватором. Оба героя пережили ужасные события Второй мировой войны, и их чувства казались непреодолимыми. Однако железный занавес стал серьезной преградой для их отношений.

Главные события разворачиваются в снежном декабре 1946 года, когда в консерватории происходит их знакомство. На сцене зрители увидят, как любовь борется с обстоятельствами, и задатся вопросом: сможет ли она преодолеть эту преграду?

Актерский состав

В ролях: Кудаева Катерина и Якупов Дмитрий.

Детали спектакля

Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут. «Варшавская мелодия» привлечет тех, кто ценит исторические драмы и глубокие размышления о любви и времени.

Июнь
9 июня вторник
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы
