Дом Бернарды Альбы
Билеты от 1200₽
Постановка
Театральный особняк 16+
Режиссер Екатерина Королёва
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Семейные страсти: спектакль о любви и интригах

Это история большой семьи, наполненной интригами, страстями и глубокой любовью. Пятеро сестер влюблены в одного юношу, и каждая из них мечтает стать его законной супругой. Кто же из них осуществит свою мечту? Ждет ли их счастье или разочарование? Справится ли хозяйка дома, Бернарда, с бурлящим потоком чувств своих дочерей?

Студенческий спектакль заряжен молодой энергией, которая заставляет зрителей прочувствовать каждый момент действия. Актеры не покидают сцену на протяжении всего спектакля, увлекая публику своим взаимодействием и динамичным развитием сюжета.

Семейные отношения в разной интерпретации

Перед зрителями разворачивается весь спектр семейных отношений - от детских забав до серьезных трагедий. Это погружение вызывает размышления о себе и о том, что важно каждому человеку. В центре истории — не только романтика, но и трудности, с которыми сталкиваются герои.

Интересные факты о спектакле

Эта постановка - результат творчества талантливых студентов, которые стремятся передать зрителям насыщенные и яркие эмоции. Каждая роль сыграна с душой, что позволяет создать атмосферу близости и понимания.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю о любви, семейных узах и жизненных испытаниях. Такой спектакль способен не только развлечь, но и заставить задуматься о важности близких отношений в нашей жизни.

Купить билет на спектакль Дом Бернарды Альбы

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
16 октября четверг
19:00
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
от 1200 ₽
6 ноября четверг
19:00
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
от 1200 ₽
20 ноября четверг
19:00
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
от 1200 ₽
4 декабря четверг
19:00
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
от 1200 ₽

