Спектакль Доклад о медузах

История одной девочки в спектакле "Доклад о медузах"

На двенадцатилетнюю Сьюзи свалилось всё и сразу: развод родителей, внезапный уход подруги, навязанные встречи с психологом и доклад о медузах. Сьюзи решает больше не разговаривать. Гораздо легче отгородиться от всех завесой молчания, чем довериться горьким словам.

Эта постановка рассказывает о пути взросления, постижении дружбы и любви, а также о том, как открыть мир как неповторимое чудо. Это история победы, которая возникает из поражения.

О постановке

Спектакль осуществлён при поддержке АНО «Центр „Культурный город“» в рамках проекта «Детки и предки 2.0» с помощью Фонда президентских грантов.

Благодарности

Постановочная группа спектакля выражает благодарность артисту театра Максиму Гуралевичу за помощь в создании видеоролика «Герои и Злодеи».