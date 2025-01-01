Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Самоубийца
Киноафиша Самоубийца

Спектакль Самоубийца

Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

Компедия Николая Эрдмана «Самоубийца» в Театре «Глобус»

В Театре «Глобус» состоится показ знаменитой пьесы Николая Эрдмана «Самоубийца», которая считается одной из важнейших русских комедий XX века. Эта история о маленьком человеке, чьи жизненные проблемы приводят его к мысли о самоубийстве, содержит в себе глубокую и ироничную составляющую.

Сюжетные повороты и юмор

Главный герой, Семен Семенович Подсекальников, страдает от многочисленных житейских трудностей и решает, что единственный выход — это покончить с собой. Однако осуществить это намерение оказывается непросто. И тут начинается настоящая комедия: мертвый Подсекальников становится всем нужнее, чем живой. Это создает множество комичных ситуаций и драматических противоречий.

Эхо Гоголя

Как заметил Константин Сергеевич Станиславский, «Гоголь! Гоголь!» – хотел бы он восклицать, непрерывно смеясь, читая «Самоубийцу». В пьесе Эрдмана легко прослеживаются гоголевские мотивы: анекдот первоначально превращается в правдивую драму. Эта пьеса способна вызвать у зрителя целую гамму чувств — от смеха до глубокого размышления о жизни и смерти.

Приятный вечер в театре

Спектакль «Самоубийца» станет отличным выбором для тех, кто ценит глубокие и ироничные произведения. Не упустите возможность увидеть эту классическую комедию на сцене Театра «Глобус» и насладиться уникальным театральным зрелищем.

Купить билет на спектакль Самоубийца

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
23 января пятница
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽
5 февраля четверг
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 600 ₽

В ближайшие дни

Пигмалион
18+
Премьера Драма
Пигмалион
27 февраля в 18:30 Красный факел
от 500 ₽
Снежная королева
6+
Детский Детские елки Музыка
Снежная королева
25 декабря в 18:00 Глобус
от 600 ₽
Свекровь
18+
Комедия Мюзикл
Свекровь
24 января в 15:00 Мой театр
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше