Стакан воды
Киноафиша Стакан воды

Спектакль Стакан воды

Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

Королевские интриги в спектакле по пьесе Эжена Скриба 

В театре «Глобус» состоится захватывающий спектакль, где любовные интриги королевского двора напоминают шахматную партию. Каждый ход здесь просчитан и одновременно непредсказуем, а каждая комбинация полна хитрости. Будь ты милой фрейлиной, всемогущей герцогиней или даже королевой Англии – ни одна из женщин не знает преград в погоне за счастьем.

В буйстве страстей, которое сочетает пылкие чувства, жажду власти и политические интриги, внезапно все может решить... стакан воды. Как утверждал Эжен Скриб: «Маленькая песчинка может перевернуть колесницу истории». Это выражение как нельзя лучше отражает судьбу трех удивительных женщин своего времени, которые отчаянно сражаются за сердце своего возлюбленного.

Спектакль станет настоящим открытием для любителей психологических драм и сложных сюжетных поворотов, от которых захватывает дух. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю в театре «Глобус»!

 

Май
19 мая вторник
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 2000 ₽

