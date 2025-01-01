Спектакль Сказка Домовенка Кузи

Увлекательная история о домовенке в Комнате Сказок

В феврале зрителей ждет незабываемое театральное событие — премьера нового спектакля «Приключения домового Кузи» в Комнате Сказок. Это увлекательная история о Бабе-Яге, домовом, котенке и мышонке, которая погрузит вас в мир добрых сказок.

Кто такой домовенок Кузя?

Главным рассказчиком станет домовенок Кузя — уникальная кукла, которая крепится на запястье актрисы. Главная идея спектакля — показать, как важны семейные ценности и дружба. Каждый домовой хранит в своем сундучке что-то особенное: для Кузи это добрые сказки, которые он готов передать зрителям.

Спектакль в исполнении Яны Трегубовой

Все роли в спектакле исполнит талантливая актриса Яна Трегубова. Она не только озвучит персонажей, но и полностью погрузит зрителей в атмосферу волшебства и удивительных приключений. Яна известна своими яркими и запоминающимися ролями в театре кукол, и в этом спектакле она вновь продемонстрирует свое мастерство.

Не пропустите!

Не упустите шанс увидеть, как оживают известные сказочные герои на сцене! Премьера состоится в феврале, точная дата и время будут объявлены позже. Следите за новостями и готовьтесь к погружению в мир фантазий и волшебства!