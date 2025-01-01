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Спектакль Двое

16+
Продолжительность 61 минута
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Спектакль-свидание [ДВОЕ]: Погружение в мир отношений

Спектакль-свидание [ДВОЕ] — это уникальное путешествие в глубины ваших отношений. Он предоставляет парам возможность исследовать свои связи в особом пространстве, сочетая элементы психологических и духовных практик. Это идеальный выбор для романтического вечера, который останется в памяти надолго.

Неповторимый иммерсивный формат

Всё начинается с того, что пару встречает проводник у входа в театральную мастерскую [CAMERA]. Они поднимаются на самый верх, в уютную башенку, где и развернется основное действие. Здесь пара оказывается наедине, в безопасном пространстве, где никто не наблюдает за ними. Эта атмосфера тишины и внимательности позволяет участникам сосредоточиться друг на друге.

Погружение в чувства

Следуя голосовым указаниям, пары учатся осознанно смотреть друг на друга, чувствовать и слушать. Эти практики помогают раскрыть связь и сосредоточиться на настоящем моменте, отвлекаясь от повседневных забот. Спектакль затрагивает важные темы любви и отношений, открывая новые грани понимания.

Заключительный аккорд

В финале пара танцует, выражая все пережитые эмоции и открывая для себя новые аспекты отношений и чувств. Спектакль [ДВОЕ] подойдет как для новоиспеченных пар, так и для тех, кто давно вместе и хочет вернуть свежесть и восхищение в своих отношениях.

Зачем идти на спектакль [ДВОЕ]

Это необычное пространство идеально для тех, кто желает лучше понять друг друга и углубить свою связь. Не упустите возможность стать главными героями своей истории!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
20:30 от 15000 ₽ 22:00 от 15000 ₽
25 июля
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
20:30
26 июля
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
20:30 от 15000 ₽
28 июля
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
20:30 от 15000 ₽ 22:00
29 июля
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
19:00 от 15000 ₽ 20:30 от 15000 ₽ 22:00 от 15000 ₽
1 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
19:00 от 15000 ₽ 20:30 22:00 от 15000 ₽
2 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
19:00 от 15000 ₽ 20:30 от 15000 ₽ 22:00 от 15000 ₽
5 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
19:00 от 15000 ₽ 20:30 от 15000 ₽ 22:00 от 15000 ₽
7 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
19:00 от 15000 ₽ 20:30 от 15000 ₽ 22:00 от 15000 ₽
8 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
17:30 от 15000 ₽ 19:00 от 15000 ₽ 20:30 от 15000 ₽ 22:00 от 15000 ₽
9 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
20:30 от 15000 ₽ 22:00 от 15000 ₽
10 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
19:00 от 15000 ₽ 20:30 от 15000 ₽ 22:00 от 15000 ₽
12 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
19:00 20:30 от 15000 ₽ 22:00 от 15000 ₽
15 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
19:00 от 15000 ₽ 20:30 от 15000 ₽ 22:00 от 15000 ₽
20 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
19:00 от 15000 ₽ 20:30 от 15000 ₽ 22:00 от 15000 ₽
21 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
19:00 от 15000 ₽ 20:30 от 15000 ₽ 22:00 от 15000 ₽
23 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
20:30 от 15000 ₽ 22:00 от 15000 ₽
26 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
19:00 от 15000 ₽ 20:30 от 15000 ₽ 22:00 от 15000 ₽

В ближайшие дни

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