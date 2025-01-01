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Добрые дела маленькой Бабы-яги
Билеты от 700₽
Киноафиша Добрые дела маленькой Бабы-яги

Спектакль Добрые дела маленькой Бабы-яги

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева 0+
Режиссер Василий Спесивцев
Возраст 0+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Детский спектакль из цикла «Сказки народов мира»

«Добрые дела Бабы-яги» — это яркий детский спектакль из цикла «Сказки народов мира». Молодой режиссер Василий Спесивцев привнес в постановку элементы сокровищницы немецких сказок, создав удивительный мир, полный красок и юмора.

Главные герои и исполнение

В центре сюжета — Маленькая Баба-яга, роль которой блестяще исполнила актриса Юлия Надыршина-Бушуева. Ее яркий и «баба-ежкинский» темперамент с первого появления на сцене захватывает зрителей, заставляя их сопереживать и активно участвовать в происходящем.

Волшебные моменты

Особое внимание стоит уделить квинтету ведьм, которые исполняют «Ведьминский гимн» и устраивают зажигательные пляски на Лысой горе. Эти моменты дарят зрителям не только смех, но и атмосферу настоящего волшебства.

Приглашение на спектакль

Не упустите возможность встретиться с Ученым Вороном и другими загадочными персонажами! Мы уверены, что вам будет интересно и весело. Скучно на нашем спектакле не будет, это мы гарантируем!

Приходите и погрузитесь в мир сказок, где добро всегда побеждает зло, а волшебство становится реальностью!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
14:00 от 700 ₽

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