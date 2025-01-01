Спектакль Дни Турбиных

Семейная драма в историческом контексте

Пьеса Михаила Булгакова «Дни Турбиных» является настоящим «золотым фондом» русской литературы, независимо от современных дискуссий об актуальности её тем. В одноимённом спектакле, поставленном Георгием Долмазаном, центральной темой становится семья, оказавшаяся в водовороте исторических перемен.

Семейный фокус

Дом Турбиных — это не просто место, где происходят действия пьесы. Это пространство, где каждое событие, каждый стук в дверь имеет свою значимость, ведь от них зависит не только будущее героев, но и их личная судьба. Спектакль исследует, как сохранить себя и помочь своей семье, когда Родина становится важнее всего. Это пьеса о решениях, которые невозможно принимать легко, о привязанности, долгом и человеческом выборе.

Звучащая музыка

В спектакле звучит фрагмент «Казачьей колыбельной песни» М. Ю. Лермонтова, который в исполнении народного артиста России Олега Погудина наполняет пьесу особой атмосферой трагической поэзии.