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Дни Турбиных
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дни Турбиных

Спектакль Дни Турбиных

Постановка
МОСТ 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Семейная драма в историческом контексте

Пьеса Михаила Булгакова «Дни Турбиных» является настоящим «золотым фондом» русской литературы, независимо от современных дискуссий об актуальности её тем. В одноимённом спектакле, поставленном Георгием Долмазаном, центральной темой становится семья, оказавшаяся в водовороте исторических перемен.

Семейный фокус

Дом Турбиных — это не просто место, где происходят действия пьесы. Это пространство, где каждое событие, каждый стук в дверь имеет свою значимость, ведь от них зависит не только будущее героев, но и их личная судьба. Спектакль исследует, как сохранить себя и помочь своей семье, когда Родина становится важнее всего. Это пьеса о решениях, которые невозможно принимать легко, о привязанности, долгом и человеческом выборе.

Звучащая музыка

В спектакле звучит фрагмент «Казачьей колыбельной песни» М. Ю. Лермонтова, который в исполнении народного артиста России Олега Погудина наполняет пьесу особой атмосферой трагической поэзии.

Режиссер
Георгий Долмазян
В ролях
Александр Хошабаев
Петр Снякин
Артем Верголасов
Иван Орехов
Вера Семенова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1500 ₽
17 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Дни Турбиных Дни Турбиных Дни Турбиных Дни Турбиных Дни Турбиных Дни Турбиных

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