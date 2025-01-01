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Космические почемучки
Билеты от 800₽
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Спектакль Космические почемучки

Постановка
Театр марионеток 0+
Режиссер Татьяна Сидорова
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Космическое путешествие с Звездочкой Стешей и Метеором Кешей

Почему нам светит солнце? Есть ли жизнь на других планетах? Что такое Млечный Путь? На эти и другие занимательные вопросы ответит увлекательный космический спектакль!

Увлекательное космическое путешествие

Хотите побывать в космосе, познакомиться с его жителями и совершить новые открытия? Тогда присоединяйтесь к звездочке Стеше и метеору Кеше в их космическом путешествии. Вместе они отправятся на звездолете навстречу новым мирам, исследуя тайны Вселенной.

Важность дружбы и верности

Это путешествие — не только о звездах и планетах, но и о настоящей дружбе. Все обязательно получится, если рядом есть верный и надежный друг!

Формат Театрального кафе

Спектакль проходит в уникальном формате Театрального кафе, где зрители могут не только наслаждаться космическим шоу, но и стать его частью!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
11:00 от 1000 ₽
24 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
10:00 от 1000 ₽
4 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽
13 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
17:00 от 1000 ₽
24 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽

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