Спектакль Космические почемучки

Космическое путешествие с Звездочкой Стешей и Метеором Кешей

Почему нам светит солнце? Есть ли жизнь на других планетах? Что такое Млечный Путь? На эти и другие занимательные вопросы ответит увлекательный космический спектакль!

Увлекательное космическое путешествие

Хотите побывать в космосе, познакомиться с его жителями и совершить новые открытия? Тогда присоединяйтесь к звездочке Стеше и метеору Кеше в их космическом путешествии. Вместе они отправятся на звездолете навстречу новым мирам, исследуя тайны Вселенной.

Важность дружбы и верности

Это путешествие — не только о звездах и планетах, но и о настоящей дружбе. Все обязательно получится, если рядом есть верный и надежный друг!

Формат Театрального кафе

Спектакль проходит в уникальном формате Театрального кафе, где зрители могут не только наслаждаться космическим шоу, но и стать его частью!