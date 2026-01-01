Спектакль Цирковой фестиваль «Артист». Программа - А

Фестиваль Московского цирка Никулина «Артист»

Внимание, Москва! Готовьтесь к феерии!

С 10 по 13 сентября 2026 года Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, один из самых известных цирков мира, распахнет свои двери для грандиозного события — Четвертого Международного Фестиваля Московского цирка Никулина «Артист»!

Праздник циркового искусства

Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства, который соберет под своим куполом лучших артистов со всех уголков планеты. Вас ждет незабываемое зрелище, где каждый номер — это шедевр, отточенный до совершенства.

Невероятные номера

Приготовьтесь к тому, что ваше сердце будет замирать от восторга, а дыхание перехватывать от удивления! Вы увидите невероятные акробатические трюки, захватывающие дух номера воздушных гимнастов, виртуозные выступления жонглеров, смешные и трогательные клоунские репризы, а также уникальные номера с дрессированными животными.

Для всех возрастов

Фестиваль пройдет в двух категориях — детской и взрослой, что позволит каждому зрителю найти что-то по душе. Юные таланты продемонстрируют свое мастерство, а признанные звезды циркового мира поразят вас своим профессионализмом и артистизмом.

Волшебство и фантазия

Четвертый Международный Фестиваль Московского цирка Никулина «Артист» — это уникальная возможность стать свидетелем рождения новых звезд и насладиться искусством, которое не знает границ.