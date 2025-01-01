Спектакль Баба голубиная

Бенефис народной артистки РСФСР Алины Покровской

Этот моноспектакль — бенефис народной артистки РСФСР Алины Покровской, приуроченный к юбилею актрисы, который она отпраздновала в 2020 году. Пьеса «Баба голубиная» написана драматургом Дмитрием Минченком и рассказывает о судьбе Надежды Кузякиной, героини, известной зрителям по фильму «Любовь и голуби».

Продолжение культового фильма

Сценарий к фильму был написан Владимиром Гуркиным, автором одноименной пьесы. Теперь на Экспериментальной сцене Театра Армии выходит продолжение этой истории, которое получило название «Любовь и голуби тридцать лет спустя». Идея пьесы принадлежит Евгении Кузнецовой.

История сильной женщины

В центре повествования — история сильной духом женщины, которая прошла через сложные испытания: измену, потерю близких и родных. Пьеса переплетает трагическое и смешное, подчеркивая, что даже в самых трудных обстоятельствах героиня не теряет способности прощать и любить.