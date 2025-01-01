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Баба голубиная
Билеты от 1000₽
Киноафиша Баба голубиная

Спектакль Баба голубиная

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Бенефис народной артистки РСФСР Алины Покровской

Этот моноспектакль — бенефис народной артистки РСФСР Алины Покровской, приуроченный к юбилею актрисы, который она отпраздновала в 2020 году. Пьеса «Баба голубиная» написана драматургом Дмитрием Минченком и рассказывает о судьбе Надежды Кузякиной, героини, известной зрителям по фильму «Любовь и голуби».

Продолжение культового фильма

Сценарий к фильму был написан Владимиром Гуркиным, автором одноименной пьесы. Теперь на Экспериментальной сцене Театра Армии выходит продолжение этой истории, которое получило название «Любовь и голуби тридцать лет спустя». Идея пьесы принадлежит Евгении Кузнецовой.

История сильной женщины

В центре повествования — история сильной духом женщины, которая прошла через сложные испытания: измену, потерю близких и родных. Пьеса переплетает трагическое и смешное, подчеркивая, что даже в самых трудных обстоятельствах героиня не теряет способности прощать и любить.

Режиссер
Андрей Бадулин
В ролях
Алина Покровская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:30 от 1000 ₽
19 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:30 от 1000 ₽

Фотографии

Баба голубиная Баба голубиная Баба голубиная Баба голубиная Баба голубиная Баба голубиная Баба голубиная Баба голубиная Баба голубиная Баба голубиная Баба голубиная

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