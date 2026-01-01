Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дневник Лёки
Киноафиша Дневник Лёки

Спектакль Дневник Лёки

18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Дневник Лёки: моноспектакль Ольги Белинской по мотивам дневников О.Ф. Берггольц

Моноспектакль Ольги Белинской, созданный в сотрудничестве с режиссером Елизаветой Мороз, основан на дневниках известной поэтессы Ольги Берггольц. Эти записи охватывают времена с 1939-го по 1949-й годы и более поздние периоды жизни автора. Ольга Фёдоровна Берггольц, считающаяся голосом блокадного Ленинграда, оставила после себя значительное литературное наследие.

Дневники, которые Берггольц вела на протяжении более полувека, раскрывают другие грани её личности и судьбы. Они были опубликованы после её смерти, и в 2010 году, к её 100-летию, вышла книга, собравшая разрозненные записи. В 2015 году была осуществлена полная публикация дневников, отражающая события 1941-1945 годов, а первое научное издание без цензурных искажений вышло только в 2020 году.

Эмоциональный портрет героини

Спектакль «Дневник Лёки» не просто излагает биографию поэтессы, а создает живой и многогранный портрет её личности. Здесь перемешиваются разные времена, создавая многоголосие мыслей и чувств. Режиссер Елизавета Мороз использует уникальную структуру, представляя три ипостаси Лёки — детское имя Берггольц, обозначая её юность, молодость и зрелость.

Музыка как выразительное средство

В спектакле музыка играет ключевую роль и формирует его структуру. Звуковые формы, такие как молчание, шёпот, речитатив и медитативный вокал, создают личный и символический образ женщины-поэта, которая сохранила свою суть даже в сложные времена.

Творческая команда

Художник-постановщик — Сергей Илларионов, а художник по свету — Александр Романов. Композитор Александр Белоусов создаёт музыкальное сопровождение. Помощником режиссера выступает Татьяна Шеина, а выпускающим продюсером является Ольга Лепинская. Продолжительность спектакля составляет 1 час 20 минут и проходит без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 18 лет.

Елизавета Мороз, выпускница ГИТИСа, имеет опыт работы в крупных театрах России и активно занимается театральной кураторской деятельностью.

Режиссер
Елизавета Мороз
В ролях
Ольга Белинская

Купить билет на спектакль Дневник Лёки

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
18 июня четверг
19:30
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 1200 ₽
19 июня пятница
19:30
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 1200 ₽

Фотографии

Дневник Лёки Дневник Лёки Дневник Лёки Дневник Лёки Дневник Лёки Дневник Лёки Дневник Лёки Дневник Лёки Дневник Лёки Дневник Лёки

В ближайшие дни

Петербургские недотроги
12+
Драма Музыка

Петербургские недотроги

7 июня в 19:00 Монплезир
от 1000 ₽
Мастер и Маргарита. Вечер второй
18+
Драма

Мастер и Маргарита. Вечер второй

24 июня в 19:00 Мастерская
от 2400 ₽
Мороз
18+
Драма Премьера

Мороз

28 мая в 20:00 Невидимый театр
от 3500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше