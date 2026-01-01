Дневник Лёки: моноспектакль Ольги Белинской по мотивам дневников О.Ф. Берггольц

Моноспектакль Ольги Белинской, созданный в сотрудничестве с режиссером Елизаветой Мороз, основан на дневниках известной поэтессы Ольги Берггольц. Эти записи охватывают времена с 1939-го по 1949-й годы и более поздние периоды жизни автора. Ольга Фёдоровна Берггольц, считающаяся голосом блокадного Ленинграда, оставила после себя значительное литературное наследие.

Дневники, которые Берггольц вела на протяжении более полувека, раскрывают другие грани её личности и судьбы. Они были опубликованы после её смерти, и в 2010 году, к её 100-летию, вышла книга, собравшая разрозненные записи. В 2015 году была осуществлена полная публикация дневников, отражающая события 1941-1945 годов, а первое научное издание без цензурных искажений вышло только в 2020 году.

Эмоциональный портрет героини

Спектакль «Дневник Лёки» не просто излагает биографию поэтессы, а создает живой и многогранный портрет её личности. Здесь перемешиваются разные времена, создавая многоголосие мыслей и чувств. Режиссер Елизавета Мороз использует уникальную структуру, представляя три ипостаси Лёки — детское имя Берггольц, обозначая её юность, молодость и зрелость.

Музыка как выразительное средство

В спектакле музыка играет ключевую роль и формирует его структуру. Звуковые формы, такие как молчание, шёпот, речитатив и медитативный вокал, создают личный и символический образ женщины-поэта, которая сохранила свою суть даже в сложные времена.

Творческая команда

Художник-постановщик — Сергей Илларионов, а художник по свету — Александр Романов. Композитор Александр Белоусов создаёт музыкальное сопровождение. Помощником режиссера выступает Татьяна Шеина, а выпускающим продюсером является Ольга Лепинская. Продолжительность спектакля составляет 1 час 20 минут и проходит без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 18 лет.

Елизавета Мороз, выпускница ГИТИСа, имеет опыт работы в крупных театрах России и активно занимается театральной кураторской деятельностью.