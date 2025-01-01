Съемка фильма, которого не было

Спектакль «Козинцев. Гоголиада» основан на нереализованном замысле Григория Михайловича Козинцева (1905 — 1973), советского кино- и театрального режиссера. Используя наброски сценария с рабочим названием «Гоголиада», он обращается к «Петербургским повестям» Николая Васильевича Гоголя.

Гоголевский сюжет начал развиваться в творческой карьере Козинцева в 1920-е годы. В 1922 году он вместе с Леонидом Траубергом поставил пьесу «Женитьба» для ФЭКСов (Фабрика эксцентрического актёра), а в 1926 году они также совместно сняли фильм «Шинель». Сценарий к фильму написан Юрием Тыняновым и объединяет две повести Гоголя — «Шинель» и «Невский проспект».

Спустя сорок лет, Козинцев снова возвращается к Гоголю, начиная с 1969 года и до своей смерти в 1973 году, работу над «Гоголиадой». Записи режиссера, переписка с соратниками и современниками, а также воспоминания о Козинцеве стали основой для создания спектакля.

Идея спектакля

«Козинцев. Гоголиада» — это не байопик, а исследование творческого процесса режиссера, его внутреннего мира. В спектакле Козинцев ведет диалог и иногда яростный спор с самим собой, с прошлым, с ушедшими коллегами и с целой эпохой. Его работа во многом опирается на фразу: «Жанра здесь три: проповедь, исповедь и анекдот».

Возвращение в историю театра

В юбилейный 270-й сезон премьера спектакля возвращает в афишу имя Григория Козинцева, значимого для истории Александринского театра. Здесь он работал как театральный режиссер и поставил два значительных спектакля по пьесам Шекспира — «Отелло» (1944) с Ю.М. Юрьевым в главной роли и «Гамлет, принц Датский» (1954) с Б.А. Фрейндлихом в роли Гамлета.

Команда спектакля

Режиссером постановки является Никита Кобелев, а автором идеи и режиссером-ассистентом — Антон Оконешников. Драматурги: Анастасия Букреева и Антон Оконешников. Сценография выполнена Анастасией Юдиной, костюмы создала Елена Жукова. Среди ключевых участников: композитор Андрей Бундин, хореограф Александр Челидзе, видеохудожники Константин Щепановский и Антон Оконешников, иллюстратор Марина Мельникова и художник по свету Игорь Фомин.

Продюсер спектакля — Антонина Дзоценидзе. В театральной труппе можно увидеть народного артиста России Игоря Волкова, а также Ивана Труса, Виктора Шуралёва, Ивана Жукова, Василису Алексееву, Любовь Яковлеву, Анну Величко, Дарью Клименко и Бориса Луконина. Операторы на сцене: Максим Яковлев и Дмитрий Сизов.