Козинцев. Гоголиада
18+
Режиссер Никита Кобелев
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+

О спектакле

Съемка фильма, которого не было

Спектакль «Козинцев. Гоголиада» основан на нереализованном замысле Григория Михайловича Козинцева (1905 — 1973), советского кино- и театрального режиссера. Используя наброски сценария с рабочим названием «Гоголиада», он обращается к «Петербургским повестям» Николая Васильевича Гоголя.

Гоголевский сюжет начал развиваться в творческой карьере Козинцева в 1920-е годы. В 1922 году он вместе с Леонидом Траубергом поставил пьесу «Женитьба» для ФЭКСов (Фабрика эксцентрического актёра), а в 1926 году они также совместно сняли фильм «Шинель». Сценарий к фильму написан Юрием Тыняновым и объединяет две повести Гоголя — «Шинель» и «Невский проспект».

Спустя сорок лет, Козинцев снова возвращается к Гоголю, начиная с 1969 года и до своей смерти в 1973 году, работу над «Гоголиадой». Записи режиссера, переписка с соратниками и современниками, а также воспоминания о Козинцеве стали основой для создания спектакля.

Идея спектакля

«Козинцев. Гоголиада» — это не байопик, а исследование творческого процесса режиссера, его внутреннего мира. В спектакле Козинцев ведет диалог и иногда яростный спор с самим собой, с прошлым, с ушедшими коллегами и с целой эпохой. Его работа во многом опирается на фразу: «Жанра здесь три: проповедь, исповедь и анекдот».

Возвращение в историю театра

В юбилейный 270-й сезон премьера спектакля возвращает в афишу имя Григория Козинцева, значимого для истории Александринского театра. Здесь он работал как театральный режиссер и поставил два значительных спектакля по пьесам Шекспира — «Отелло» (1944) с Ю.М. Юрьевым в главной роли и «Гамлет, принц Датский» (1954) с Б.А. Фрейндлихом в роли Гамлета.

Команда спектакля

Режиссером постановки является Никита Кобелев, а автором идеи и режиссером-ассистентом — Антон Оконешников. Драматурги: Анастасия Букреева и Антон Оконешников. Сценография выполнена Анастасией Юдиной, костюмы создала Елена Жукова. Среди ключевых участников: композитор Андрей Бундин, хореограф Александр Челидзе, видеохудожники Константин Щепановский и Антон Оконешников, иллюстратор Марина Мельникова и художник по свету Игорь Фомин.

Продюсер спектакля — Антонина Дзоценидзе. В театральной труппе можно увидеть народного артиста России Игоря Волкова, а также Ивана Труса, Виктора Шуралёва, Ивана Жукова, Василису Алексееву, Любовь Яковлеву, Анну Величко, Дарью Клименко и Бориса Луконина. Операторы на сцене: Максим Яковлев и Дмитрий Сизов.

24 декабря среда
19:30
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 2500 ₽
25 декабря четверг
19:30
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 2500 ₽
18 января воскресенье
19:30
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 2500 ₽

Фотографии

Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада Козинцев. Гоголиада

