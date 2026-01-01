Спектакль Ивонна, принцесса Бургундская

На сцене Александринского театра состоится долгожданная премьера по пьесе польского классика ХХ века Витольда Гомбровича («Ивонна, принцесса Бургундская»). Режиссером спектакля выступает Хуго Эрикссен, который уже успел порадовать зрителей своим проектом «Демагог» в этом театре.
Гомбрович — одна из ключевых фигур европейского авангарда. Его произведения стали известны в России в 1990-е годы, сначала романы, затем драмы. «Ивонна, принцесса Бургундская», написанная в 1938 году, является важнейшим текстом ХХ века и первой пьесой писателя. Драматургия Гомбровича, насыщенная абсурдом и иронией, предвосхитила эстетические находки таких авторов, как Беккет и Ионеско.
Сюжет «Ивонны» рассказывает о том, как в жизни королевской семьи, живущей по строгим правилам, появляется простая девушка из народа — Ивонна. Бунтуя против родительского диктата, принц Филипп решает жениться на ней, не спросив ее согласия. Быстро противостояние начинается: Король, Королева и придворные стремятся избавиться от будущей невестки, а вскоре к ним присоединяется и сам принц.
Интересно, что Ивонна молчит на протяжении большей части пьесы — у нее всего девять реплик. Это молчание становится причиной парадоксальных реакций остальных персонажей, раскрывая их внутренние страхи и тайны. Гомбрович сам указывал, что «герои пьесы — нормальные люди, оказавшиеся в ненормальной ситуации».
В своей интерпретации Хуго Эрикссен соединяет театр и кино, превращая пьесу в пародию на шекспировские драмы и одновременно на хоррор-фильмы. В спектакле Ивонна выступает в роли «злого духа», угрожающего привычному укладу семейной жизни.
За визуальное оформление спектакля отвечает художник Ютта Роттэ, а также команда профессионалов — композитор Андрей Бесогонов, художник по свету Антон Поморев и оператор-постановщик Александра Спирина.
В спектакле задействованы такие артисты, как: Анна Блинова (Ивонна), Виктор Шуралёв (Принц Филипп), народный артист Пётр Семак (Король Игнаций), Александра Большакова (Королева Маргарита) и другие талантливые исполнители.
