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Disney and Marvel: Nella Musica Orchestra
Билеты от 1000₽
Киноафиша Disney and Marvel: Nella Musica Orchestra

Disney and Marvel: Nella Musica Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Погружение в мир киномузыки с камерным оркестром Nella Musica

Мультимедийный концерт «От Disney до Marvel» — это уникальная возможность насладиться великолепным звучанием камерного оркестра Nella Musica, который исполняет знаменитые хиты мировой киномузыки в сопровождении видеоарт-эффектов. Зрители смогут не только услышать знакомые мелодии, но и погрузиться в атмосферу любимых фильмов благодаря визуальным инсталляциям, создающим эффект полного погружения в киноистории.

Звуки из самых известных фильмов
В программе концерта прозвучат саундтреки из культовых фильмов:

  • «Король лев»,
  • «Аладдин»,
  • «Холодное сердце»,
  • «Красавица и чудовище»,
  • «Моана»,
  • «Анастасия»,
  • «Геркулес»,
  • «Кошмар перед Рождеством»,
  • «Человек-паук»,
  • «Мстители»,
  • «Алиса в Стране Чудес»,
  • «Бэтмен».

Эти музыкальные темы, в сочетании с видеоартом, перенесут зрителей в волшебный мир знаменитых анимационных и художественных фильмов.

Исполнение талантливыми музыкантами
В составе оркестра — выпускники ведущих музыкальных учебных заведений, таких как Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского и Российская академия музыки имени Гнесиных. Коллектив был создан в 2021 году под руководством Екатерины Кочетковой и уже успел завоевать признание за свои мультимедийные проекты, включая саундтреки фильмов известных режиссеров, таких как Хаяо Миядзаки, Тим Бёртон, Джордж Лукас и другие.

Не пропустите это магическое музыкальное путешествие!
Этот концерт обещает стать незабываемым для всех поклонников кино и классической музыки, объединяя два мира в одной яркой музыкальной программе.

Купить билет на концерт Disney and Marvel: Nella Musica Orchestra

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Октябрь
14 октября среда
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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