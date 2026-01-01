Disney and Marvel: Nella Musica Orchestra

Погружение в мир киномузыки с камерным оркестром Nella Musica

Мультимедийный концерт «От Disney до Marvel» — это уникальная возможность насладиться великолепным звучанием камерного оркестра Nella Musica, который исполняет знаменитые хиты мировой киномузыки в сопровождении видеоарт-эффектов. Зрители смогут не только услышать знакомые мелодии, но и погрузиться в атмосферу любимых фильмов благодаря визуальным инсталляциям, создающим эффект полного погружения в киноистории.

Звуки из самых известных фильмов

В программе концерта прозвучат саундтреки из культовых фильмов:

«Король лев»,

«Аладдин»,

«Холодное сердце»,

«Красавица и чудовище»,

«Моана»,

«Анастасия»,

«Геркулес»,

«Кошмар перед Рождеством»,

«Человек-паук»,

«Мстители»,

«Алиса в Стране Чудес»,

«Бэтмен».

Эти музыкальные темы, в сочетании с видеоартом, перенесут зрителей в волшебный мир знаменитых анимационных и художественных фильмов.

Исполнение талантливыми музыкантами

В составе оркестра — выпускники ведущих музыкальных учебных заведений, таких как Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского и Российская академия музыки имени Гнесиных. Коллектив был создан в 2021 году под руководством Екатерины Кочетковой и уже успел завоевать признание за свои мультимедийные проекты, включая саундтреки фильмов известных режиссеров, таких как Хаяо Миядзаки, Тим Бёртон, Джордж Лукас и другие.

Не пропустите это магическое музыкальное путешествие!

Этот концерт обещает стать незабываемым для всех поклонников кино и классической музыки, объединяя два мира в одной яркой музыкальной программе.