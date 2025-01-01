Валера Киракосьян. Сольный концерт

Сольный концерт Валеры Киракосьяна в "Bolshevik Loft"

Приглашаем всех на сольный концерт Валеры Киракосьяна, известного комика и участника популярных проектов, таких как «Stand Up» на ТНТ и «Comedy Баттл». Это уникальное событие обещает быть веселым, глубоким и незабываемым.

О комике

Валера Киракосьян славится своим остроумным стилем и железным сердцем. Его самоирония и умение находить юмор в повседневной жизни делают каждое выступление поистине особенным. Вы сможете насладиться не только смехом, но и глубокими размышлениями о жизни.

Место проведения

Концерт пройдет в уютном пространстве «Bolshevik Loft». Здесь вы сможете окунуться в атмосферу творчества и комедии. Также заведение предлагает разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей.

Удобства для гостей

Для вашего удобства предусмотрена бесплатная парковка. Чтобы избежать задержек по заказам на кухню, рекомендуем приходить к сбору гостей.

Возрастные ограничения

Обратите внимание, что на мероприятие действует возрастное ограничение 18+. На входе потребуется паспорт.

Не упустите возможность провести отличный вечер в компании Валеры Киракосьяна и насладиться его неповторимым юмором!