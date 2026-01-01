Джазовые стандарты с Кареном Гаспаряном
Джазовые стандарты с Кареном Гаспаряном

Возраст 6+
О концерте

Музыка в воздухе: джазовый концерт Карена Гаспаряна

Блистательный концерт, на котором прозвучат оригинальные интерпретации джазовых стандартов и авторская музыка, представляет один из самых востребованных пианистов Армении — Карен Гаспарян. Вместе с известными российскими музыкантами он окунет зрителей в мир джазовых мелодий.

О музыканте

Карен Гаспарян — это не просто пианист, но и признанный мастер импровизации. Его музыкальный путь начался в Арцахе, где он получил основы музыкального образования. Позже он окончил Ереванскую Государственную консерваторию имени Комитаса, что стало важным этапом его карьеры.

Дух Армении в музыке

Каждое произведение Карена пронизано атмосферой родины. Его музыка наполнена ритмами, цветами и духом Армении, что делает ее уникальной и незабываемой. Под звук рояля зрители смогут насладиться истинными джазовыми впечатлениями и погрузиться в атмосферу арцахских мелодий.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться глубокими и красочными произведениями талантливого музыканта!

Июнь
2 июня вторник
20:30
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
9 июня вторник
20:30
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
16 июня вторник
20:30
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
23 июня вторник
20:30
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
30 июня вторник
20:30
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а

