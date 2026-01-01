Джазовые стандарты с Кареном Гаспаряном

Блистательный концерт, на котором прозвучат оригинальные интерпретации джазовых стандартов и авторская музыка, представляет один из самых востребованных пианистов Армении — Карен Гаспарян. Вместе с известными российскими музыкантами он окунет зрителей в мир джазовых мелодий.
Карен Гаспарян — это не просто пианист, но и признанный мастер импровизации. Его музыкальный путь начался в Арцахе, где он получил основы музыкального образования. Позже он окончил Ереванскую Государственную консерваторию имени Комитаса, что стало важным этапом его карьеры.
Каждое произведение Карена пронизано атмосферой родины. Его музыка наполнена ритмами, цветами и духом Армении, что делает ее уникальной и незабываемой. Под звук рояля зрители смогут насладиться истинными джазовыми впечатлениями и погрузиться в атмосферу арцахских мелодий.
