Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Динолэнд: научно-познавательная программа
Киноафиша Динолэнд: научно-познавательная программа

Спектакль Динолэнд: научно-познавательная программа

Постановка
Кот Вильям 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Погружение в мир динозавров в Театре «Кот Вильям»

Театр «Кот Вильям» приглашает юных зрителей на научно-познавательную программу «Динолэнд». Это шоу подарит детям возможность стать частью увлекательного приключения в компании храброй команды исследователей, включая повелительницу индейцев и любознательного натуралиста.

Мультимедийное театрализованное представление откроет двери на затерянный остров, где динозавры оживают перед глазами зрителей. Для маленьких любителей истории Земли будет раскрыта увлекательная информация о динозаврах, а также уроки смекалки в встрече с самыми величественными существами прошлого.

Особое внимание будет уделено самому знаменитому из динозавров – Тираннозавру. Этот момент обещает стать настоящим хитом программы.

Не упустите возможность стать частью «Диноленда»! Каждому зрителю необходимо приобрести билет на научно-познавательную программу в Театре «Кот Вильям».

Купить билет на спектакль Динолэнд: научно-познавательная программа

Помощь с билетами
В других городах
Май
Июнь
31 мая воскресенье
17:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1900 ₽
7 июня воскресенье
15:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1900 ₽

Фотографии

Динолэнд: научно-познавательная программа Динолэнд: научно-познавательная программа Динолэнд: научно-познавательная программа Динолэнд: научно-познавательная программа

В ближайшие дни

Пеппи
6+
Детский

Пеппи

30 мая в 11:30 Dreamville
от 1400 ₽
Искатели жемчуга
12+
Опера

Искатели жемчуга

19 июля в 19:00 Санктъ-Петербургъ Опера
от 3000 ₽
Зима
18+
Драма

Зима

16 июня в 19:00 Театр на Васильевском. Сцена «Стачка»
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше