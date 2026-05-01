Спектакль Динолэнд: научно-познавательная программа

Погружение в мир динозавров в Театре «Кот Вильям»

Театр «Кот Вильям» приглашает юных зрителей на научно-познавательную программу «Динолэнд». Это шоу подарит детям возможность стать частью увлекательного приключения в компании храброй команды исследователей, включая повелительницу индейцев и любознательного натуралиста.

Мультимедийное театрализованное представление откроет двери на затерянный остров, где динозавры оживают перед глазами зрителей. Для маленьких любителей истории Земли будет раскрыта увлекательная информация о динозаврах, а также уроки смекалки в встрече с самыми величественными существами прошлого.

Особое внимание будет уделено самому знаменитому из динозавров – Тираннозавру. Этот момент обещает стать настоящим хитом программы.

