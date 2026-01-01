Спектакль Сон в летнюю ночь

Мюзикл по мотивам пьесы Уильяма Шекспира в Театре «Буфф»

В Театре «Буфф» Санкт-Петербурга готовится премьера мюзикла, основанного на произведениях великого Уильяма Шекспира. Режиссёр Исаак Штокбант привнес в постановку свои фирменные элементы: завораживающую музыку, изящную пластику и выдающуюся актёрскую игру. Эта история наполнена влюблёнными персонажами и искромётным юмором, который подарят зрителям заслуженные артисты РФ — Евгений Александров, Мурад Султаниязов, Андрей Соловьёв, Михаил Трясоруков, Владимир Смилянец, Елена Зубович и Сергей Магиленич.

Музыкальные композиции от Алексея Яковеля великолепно соединяют стили классического мюзикла, рок-н-ролла и лирического рока, создавая уникальную атмосферу спектакля. Костюмы и декорации, разработанные Яной Штокбант, придают эффект колдовского леса и подчеркивают яркость вокальных партий и эффектные цирковые номера.

Классика и современность

Шекспир — это удивительное сочетание классики и современности. На сегодняшний день его творчество широко интерпретируется в театре. Театр «Буфф» с лёгкой улыбкой продолжает создавать запоминающиеся спектакли, используя свой уникальный подход к известным произведениям.

Артисты и их роли

В этом спектакле каждый актёр занимает своё место. В роли комиков выступят яркие мастера сцены: Мурад Султаниязов, Андрей Соловьёв, Михаил Трясоруков, Владимир Смилянец, Елена Зубович и Сергей Магиленич. Царь эльфов Оберон, которому, безусловно, удаются комические элементы, воплотит на сцене Евгений Александров.

Музыка и визуальные эффекты

Музыкальное сопровождение, созданное Алексеем Яковелем, способно привнести в действие ноты веселья и динамики. Декорации от Яны Штокбант помогут создать трехмерный мир, в котором действие будет разворачиваться на нескольких уровнях, погружая зрителей в колдовской лес.

Спектакль сочетает романтические сцены с юмором, наполненным гротеском и буффонадой. Эта история пробуждает только добрые чувства, даря зрителям незабываемые впечатления и положительные эмоции.

Не упустите возможность насладиться уникальной интерпретацией классического произведения в исполнении талантливых артистов театра!