Спектакль Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым

Иммерсивная прогулка в мир Достоевского

Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, где каждый уголок дышит литературным наследием Ф.М. Достоевского. Этот иммерсивный аудио спектакль-прогулка предлагает уникальную возможность пройти 730 шагов, отделяющих Родиона Раскольникова от дома Старухи-процентщицы, и задуматься о своем выборе.

Программа прогулки

Вы отправитесь в путь от дома, где жил Достоевский и где он написал свой знаменитый роман «Преступление и наказание». Маршрут включает знаковые места, такие как Столярный переулок, Кокушкину мост, Садовую и Сенную площади, а также набережную канала Грибоедова. Прогулка завершится недалеко от дома Старухи-процентщицы.

Музыка и голоса города

На протяжении всего маршрута вы услышите голоса героев романа и их внутренние переживания. Восстановите в памяти топонимику литературных пространств, сопоставляя её с личными размышлениями о жизни и выборе.

Это не просто прогулка, а встреча с городом и с собой. Пройдите по тем же улицам и мостам, где когда-то ходили герои Достоевского, и ощутите мучительность и неизбежность их решений. Задумайтесь: можно ли изменить судьбу или всё предопределено?