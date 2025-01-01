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Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым
Киноафиша Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым

Спектакль Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым

Иммерсивная прогулка с героями Достоевского 16+
Режиссер Андрей Шарапов
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Иммерсивная прогулка в мир Достоевского

Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, где каждый уголок дышит литературным наследием Ф.М. Достоевского. Этот иммерсивный аудио спектакль-прогулка предлагает уникальную возможность пройти 730 шагов, отделяющих Родиона Раскольникова от дома Старухи-процентщицы, и задуматься о своем выборе.

Программа прогулки

Вы отправитесь в путь от дома, где жил Достоевский и где он написал свой знаменитый роман «Преступление и наказание». Маршрут включает знаковые места, такие как Столярный переулок, Кокушкину мост, Садовую и Сенную площади, а также набережную канала Грибоедова. Прогулка завершится недалеко от дома Старухи-процентщицы.

Музыка и голоса города

На протяжении всего маршрута вы услышите голоса героев романа и их внутренние переживания. Восстановите в памяти топонимику литературных пространств, сопоставляя её с личными размышлениями о жизни и выборе.

Это не просто прогулка, а встреча с городом и с собой. Пройдите по тем же улицам и мостам, где когда-то ходили герои Достоевского, и ощутите мучительность и неизбежность их решений. Задумайтесь: можно ли изменить судьбу или всё предопределено?

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Дом Достоевского Санкт-Петербург, Казначейская, 7
13:00 от 1199 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Дом Достоевского Санкт-Петербург, Казначейская, 7
13:00 от 1199 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Дом Достоевского Санкт-Петербург, Казначейская, 7
13:00 от 1199 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Дом Достоевского Санкт-Петербург, Казначейская, 7
13:00 от 1199 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Дом Достоевского Санкт-Петербург, Казначейская, 7
13:00 от 1199 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Дом Достоевского Санкт-Петербург, Казначейская, 7
13:00 от 1199 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Дом Достоевского Санкт-Петербург, Казначейская, 7
13:00 от 1199 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Дом Достоевского Санкт-Петербург, Казначейская, 7
13:00 от 1199 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Дом Достоевского Санкт-Петербург, Казначейская, 7
13:00 от 1199 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Дом Достоевского Санкт-Петербург, Казначейская, 7
13:00 от 1199 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Дом Достоевского Санкт-Петербург, Казначейская, 7
13:00 от 1199 ₽

Фотографии

Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым

В ближайшие дни

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16+
Премьера Драма
Гранатовый уксус
20 октября в 19:00 Театр на Васильевском
от 1500 ₽
Мастер-класс по теневому театру «Светотень»
0+
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2 августа в 14:00 Karlsson Haus на Ломоносова
от 600 ₽
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Щелкунчик
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от 2500 ₽
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