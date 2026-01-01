Спектакль Демоническая женщина

Демоническая женщина
О спектакле

Моноспектакль, посвященный Тэффи

В арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» пройдет моноспектакль, посвященный Надежде Тэффи — «королеве русского юмора» и любимой писательнице Николая II. Этот спектакль обещает стать интересным событием для всех ценителей литературы и театра.

Тэффи: талант и личная жизнь

Тэффи оставила заметный след в русской литературе. Несмотря на успешную карьеру писательницы, ее личная жизнь полна тайны и загадок. Как она сама говорила: «У меня, как на фронтоне древнего греческого театра, два лица: смеющееся и плачущее». Это утверждение отражает глубину ее творчества, где смешное и грустное соединяются в единую гармонию.

Атмосфера немого кино

Актриса Анастасия Лазарева исполнит наиболее изящные рассказы Тэффи, создавая атмосферу немого кино, унося зрителей в мир наивных героинь и роковых страстей. Тэффи умела точно распознавать «женские типы», их «женские штучки», тонко передавая смешные и грустные моменты жизни.

Завораживающая магия Тэффи

Персонажи Тэффи были любимы не только в России, но и за ее пределами — в Париже. Ее литературные произведения читали до дыр, а стиль ее рассказов привлекал внимание и вызывал восхищение.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным моноспектаклем и узнать больше о жизни и творчестве удивительной женщины — Тэффи.

Июнь
7 июня воскресенье
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2500 ₽
28 июня воскресенье
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2500 ₽

