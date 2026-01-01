Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дима Илюхин - сольный концерт
Билеты от 900₽
Киноафиша Дима Илюхин - сольный концерт

Дима Илюхин - сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте

Стендап с Димой Илюхиным в Bolshevik Loft

Приглашаем вас на уникальный вечер юмора с Димой Илюхиным — резидентом бара «STANDUP PATRIKI». Этот комик из Донецка делится забавными историями о жизни жителей своего города на фоне актуальных событий. Его монологи наполнены искренним юмором и сатирой, что непременно оставит хорошее впечатление у зрителей.

Уникальная атмосфера

Мероприятие пройдет в пространстве «Bolshevik Loft», где вы сможете насладиться разнообразным меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек с заказами и успеть насладиться атмосферой заведения.

Важная информация

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что событие имеет возрастное ограничение 18+. Для входа потребуется паспорт; лица младше 18 лет не будут допущены, даже в сопровождении родителей.

Также помните, что вход в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения строго запрещен. Присоединяйтесь к нам, зарядитесь позитивными эмоциями и проведите вечер в компании хорошего юмора!

Купить билет на концерт Дима Илюхин - сольный концерт

Помощь с билетами
Июнь
26 июня пятница
22:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 900 ₽

В ближайшие дни

Карл Орф. Кармина Бурана
6+
Классическая музыка

Карл Орф. Кармина Бурана

18 октября в 19:00 Большой зал Консерватории
от 1500 ₽
Илья Раевский. Сольный концерт
18+
Юмор

Илья Раевский. Сольный концерт

1 июля в 19:00 Coin Event Hall
от 1000 ₽
Цикл «Музыкальные четверги с Московской консерваторией». Рахманинов. Этюды-картины
12+
Классическая музыка

Цикл «Музыкальные четверги с Московской консерваторией». Рахманинов. Этюды-картины

28 мая в 19:00 Музей-квартира Гольденвейзера
от 400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше