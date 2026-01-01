Дима Илюхин - сольный концерт

Стендап с Димой Илюхиным в Bolshevik Loft

Приглашаем вас на уникальный вечер юмора с Димой Илюхиным — резидентом бара «STANDUP PATRIKI». Этот комик из Донецка делится забавными историями о жизни жителей своего города на фоне актуальных событий. Его монологи наполнены искренним юмором и сатирой, что непременно оставит хорошее впечатление у зрителей.

Уникальная атмосфера

Мероприятие пройдет в пространстве «Bolshevik Loft», где вы сможете насладиться разнообразным меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек с заказами и успеть насладиться атмосферой заведения.

Важная информация

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что событие имеет возрастное ограничение 18+. Для входа потребуется паспорт; лица младше 18 лет не будут допущены, даже в сопровождении родителей.

Также помните, что вход в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения строго запрещен. Присоединяйтесь к нам, зарядитесь позитивными эмоциями и проведите вечер в компании хорошего юмора!