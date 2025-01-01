Disco 80-90х

Ретро-вечеринка: Хиты 80-90-х в одном вечере!

Дорогие друзья! Мы рады пригласить вас на удивительное музыкальное событие — ретро-вечеринку, посвященную всемирно известным хитам 80-90-х годов!

Три часа драйва и незабываемых эмоций

Приготовьтесь к триумфу музыкальной ностальгии! Вечер обещает быть насыщенным: вас ждут три часа безудержного драйва, песен и танцев. Под знаком вечной молодости прозвучат всеми любимые хиты, которые навсегда останутся в нашем сердце.

Хэдлайнеры вечера

В роли хэдлайнеров выступят наши друзья:

Группа “Retro-wave”

Ульяна Милошенко — музыкальный продюсер, сонграйтер и артист

Сергей Родыгин — продюсер трибьют-шоу “The Beatlove” и исполнитель

и исполнитель Ренат Халилулин — продюсер и артист группы “Вечное лето”

Не упустите шанс!

Только в этот вечер, только для вас — погружение в незабываемую атмосферу ретро. Не упустите шанс стать частью музыкального праздника, который подарит вам массу положительных эмоций и воспоминаний.

Ждем вас на нашем событии! Пусть музыка звучит в ваших сердцах!