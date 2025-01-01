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Disco 80-90х
Билеты от 1000₽
Киноафиша Disco 80-90х

Disco 80-90х

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Ретро-вечеринка: Хиты 80-90-х в одном вечере!

Дорогие друзья! Мы рады пригласить вас на удивительное музыкальное событие — ретро-вечеринку, посвященную всемирно известным хитам 80-90-х годов!

Три часа драйва и незабываемых эмоций

Приготовьтесь к триумфу музыкальной ностальгии! Вечер обещает быть насыщенным: вас ждут три часа безудержного драйва, песен и танцев. Под знаком вечной молодости прозвучат всеми любимые хиты, которые навсегда останутся в нашем сердце.

Хэдлайнеры вечера

В роли хэдлайнеров выступят наши друзья:

  • Группа “Retro-wave”
  • Ульяна Милошенко — музыкальный продюсер, сонграйтер и артист
  • Сергей Родыгин — продюсер трибьют-шоу “The Beatlove” и исполнитель
  • Ренат Халилулин — продюсер и артист группы “Вечное лето”

Не упустите шанс!

Только в этот вечер, только для вас — погружение в незабываемую атмосферу ретро. Не упустите шанс стать частью музыкального праздника, который подарит вам массу положительных эмоций и воспоминаний.

Ждем вас на нашем событии! Пусть музыка звучит в ваших сердцах!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:00 от 1000 ₽
26 июля
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
2 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
22 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
23 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 1000 ₽
29 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
5 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
6 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
12 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
26 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
3 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:00 от 1000 ₽
10 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
17 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
25 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
31 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 1000 ₽
1 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
15 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
21 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
22 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 1000 ₽
28 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
29 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
6 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
12 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:30 от 1000 ₽
20 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
26 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽
27 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
23:50 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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