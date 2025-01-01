Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов

Концерт StandUp Best от Moscow StandUp Show

Концерт StandUp Best от Moscow StandUp Show — это вечер стендапа, где три профессиональных комика из таких проектов, как Comedy Battle, Открытый микрофон, Женский стендап, StandUp на ТНТ, Прожарка, Roast Battle Labelcom и других, выступают с лучшим, отточенным до идеала материалом. Эти комики представляют свои шоу в разных заведениях в центре Москвы каждый вечер.

Места проведения и атмосфера

Мероприятия проходят в разнообразных заведениях, где каждый найдет что-то на свой вкус. Для любителей изысканной кухни — рестораны с кулинарными изысками разных народов мира. Для поклонников шумных вечеринок — бары, а для тех, кто предпочитает караоке, есть заведения с музыкальными программами.

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