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Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
Билеты от 790₽
Киноафиша Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов

Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов

18+
Возраст 18+
Билеты от 790₽

О концерте/спектакле

Концерт StandUp Best от Moscow StandUp Show

Концерт StandUp Best от Moscow StandUp Show — это вечер стендапа, где три профессиональных комика из таких проектов, как Comedy Battle, Открытый микрофон, Женский стендап, StandUp на ТНТ, Прожарка, Roast Battle Labelcom и других, выступают с лучшим, отточенным до идеала материалом. Эти комики представляют свои шоу в разных заведениях в центре Москвы каждый вечер.

Места проведения и атмосфера

Мероприятия проходят в разнообразных заведениях, где каждый найдет что-то на свой вкус. Для любителей изысканной кухни — рестораны с кулинарными изысками разных народов мира. Для поклонников шумных вечеринок — бары, а для тех, кто предпочитает караоке, есть заведения с музыкальными программами.

Наши площадки

  • Soul&spirits — ночной бар, рай для эстетов и ценителей прекрасного. Это тщательно продуманное пространство, где каждая деталь имеет особое значение и наполнена философским смыслом.
  • Escobar — бар с необычной кухней, расположенный в комплексе исторических зданий 18-19 веков. Брутальный дизайн в стиле фильмов Квентина Тарантино с лёгким оттенком латиноамериканской расслабленности.
  • High Ground — стильный лаунж с демократичными ценами, разнообразным меню и профессиональным звуковым и световым оборудованием. После шоу гости могут попеть караоке или поиграть в настольные игры и приставку.

 

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
24 июля
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
25 июля
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
19:30 от 790 ₽
26 июля
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
17:00 от 790 ₽ 19:30 от 790 ₽
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
19:00 от 790 ₽
27 июля
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
19:00 от 790 ₽
28 июля
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
29 июля
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
30 июля
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
31 июля
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
1 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
19:30 от 790 ₽
2 августа
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
19:00 от 790 ₽
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
19:30 от 790 ₽
3 августа
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
19:00 от 790 ₽
4 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
5 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
6 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
7 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
8 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
19:30 от 790 ₽
9 августа
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
19:00 от 790 ₽
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
19:30 от 790 ₽
10 августа
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
19:00 от 790 ₽
11 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
12 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
13 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
14 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
15 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
19:30 от 790 ₽
16 августа
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
19:00 от 790 ₽
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
19:30 от 790 ₽
17 августа
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
19:00 от 790 ₽
18 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
19 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
20 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
21 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
22 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
19:30 от 790 ₽
23 августа
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
19:00 от 790 ₽
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
19:30 от 790 ₽
24 августа
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
19:00 от 790 ₽
25 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
26 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
27 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
28 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
20:00 от 790 ₽
29 августа
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
19:30 от 790 ₽
30 августа
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
19:00 от 790 ₽
Escobar Москва, Сергия Радонежского, 15–17, стр. 17, вход из Гжельского пер.
19:30 от 790 ₽
31 августа
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
19:00 от 790 ₽

Фотографии

Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов

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